7 donne AcCanto a te su Rai 3 in seconda serata: tanta musica con sette concerti di grandi artiste

La Rai cerca di “riempire” il palinsesto per dare anche tanta cultura, musica e spettacolo a chi in questi giorni è costretto a stare chiuso in casa, insomma a tutti gli italiani! La musica al momento unisce ed è un linguaggio universale, anche per questo motivo la Rai sceglie di dare spazio a sette donne, sette artiste molto amate. Da sabato 28 marzo arriva su Rai3 “7 donne – AcCanto a te”, sette appuntamenti per rivivere i concerti di Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini E Laura Pausini. Sette artiste impegnate nella battaglia contro la violenza sulle donne, in onda, alle 23.15.

Si parte sabato 28 marzo con la messa in onda del primo live: il meglio del concerto evento di Fiorella Mannoia all’Arena di Verona nel 2017 in occasione del suo “Combattente – Il Tour”.Nel live, le più grandi canzoni che hanno segnato la carriera della cantante, come “Quello che le donne non dicono”, “Come si cambia”, “Sally”, oltre ai successi del suo penultimo album “Combattente”, tra cui l’omonimo brano (“perché chi lotta per qualcosa non avrà mai perso”) che parla della forza di reagire, o ancora “Nessuna Conseguenza”, che affronta il tema della violenza psicologica sulle donne e della loro capacità di uscirne e di rinascere.

7 DONNE ACCANTO A TE: SETTE CONCERTI SU RAI 3

In questi giorni così difficili per il mondo intero, nei quali dobbiamo stare tutti a casa per una causa comune, arginare il coronavirus, l’emergenza femminile non si arresta ma diventa un’emergenza nell’emergenza. Molte donne infatti sono costrette a stare in casa con le persone che le molestano, le picchiano, abusano di loro e non hanno modo di chiedere aiuto. Per tenere sempre alta l’attenzione su una tematica così importante, le sette grandi artiste del panorama musicale italiano portano la loro musica nelle nostre case.

“7 donne – AcCanto a te” è, infatti, un modo per sentirci tutti più vicini grazie alla musica, e ancor di più, una manifestazione di solidarietà e affetto verso tutte quelle donne vittime di violenza che in questi giorni sono costrette a restare tra le mura domestiche e per le quali “casa” non vuol dire un posto sicuro. I sette appuntamenti con sono previsti cadenza settimanale o bisettimanale fino alla fine di aprile.