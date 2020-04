Laura Pausini consiglia ai genitori di dire la verità ai figli

La figlia di Laura Pausini ha già 7 anni e Paola ogni giorno chiede alla sua mamma se il coronavirus è andato via. Non può capire tante cose la piccola ma Laura Pausini suggerisce a tutti i genitori di dire la verità ai propri figli, di renderli sereni, di spiegare e poi rassicurarli allo stesso tempo. Siamo all’ennesima settimana di quarantena, è difficile per tutti e per chi ha dei bambini in casa lo è anche di più. Loro desiderano la normalità più degli altri, è vero che si adattano presto alle varie situazioni ma hanno cambiato all’improvviso tutte le loro abitudini. Non hanno più la scuola, i giochi all’aperto, gli amici e ogni attività che scandiva le loro settimane. E’ stata sincera la cantante con la sua Paola, troppo lungo il tempo da trascorrere in casa e troppo incerto il futuro. Sappiamo tutti che non ritorneremo subito alla normalità, che usciti di casa tutto sarà diverso e bisogna preparare i bambini, i figli più piccoli e non solo.

LAURA PAUSINI PARLA SU INSTAGRAM DI SUA FIGLIA PAOLA, COSA SA DEL CORONAVIRUS

“Paola ha 7 anni e come tutti i bambini in Italia e in molti paesi del mondo, improvvisamente ha cambiato le sue abitudini scolastiche. Ora segue le lezioni da casa e fa i compiti ogni giorno con me. Mi dice sempre che le mancano la scuola, i suoi compagni e le sue maestre. Mi chiede ogni mattina se il coronavirus è andato via”. Laura le ha risposto e le risponde con sincerità. Ogni genitore troverà il modo per raccontarlo, per spiegare, per dire la verità ma allo stesso tempo rassicurare, non spaventare.

“Parlare con i nostri bambini cercando di non nascondere loro la verità ma rassicurandoli allo stesso tempo, credo sia necessario, oggi più che mai. Mentre iniziamo a preparare qualche idea per la Santa Pasqua, speriamo che la ‘libertà’ sia ogni giorno più vicina”.

