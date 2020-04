Andromeda remix, la collaborazione di Elodie e Madame già in tendenza

Dopo il gran successo raggiunto grazie a Sanremo 2020 Elodie decide di fare un regalo a tutti i suoi fan, con un remix della canzone arrivata settima al festival, scegliendo un’esponente del mondo del rap: Madame. Uscito ufficialmente il 9 aprile, il remix di Andromeda si ritrova già ai primi posti in tendenza su YouTube, ed è pronto a scalare ulteriormente le classifiche. Scegliere un’artista così giovane poteva essere un rischio per Elodie, che però ha dimostrato di saper giocare in qualsiasi campionato. La collaborazione di Madame è perfetta per dare il giusto miscuglio di generi. Elodie dal canto suo ha avuto il genio nello scegliere un’artista che aveva già lavorato col fidanzato, Marracash, in MADAME – L’anima. Anche quello un gran successo, tanto da diventare una delle migliori tracce dell’album “Persona” di Marracash.

ELODIE CON IL REMIX DI ANDROMEDA RIVELA SE STESSA

Il brano prende spunto proprio dal mito di Andromeda, una figura mitologica greca, che Elodie descrive come una giovane ragazza forzata a sacrificarsi per colpe altrui. È proprio la mancanza di libertà il fulcro del testo scritto da Alessandro Mahmoud, che si lega perfettamente anche al timbro di Madame, che si esprime in un rapporto falso tra lei e un’anima che si è presa gioco di lei stessa. Una delle frasi più sentimentali espresse da Madame nel remix di Andromeda è “sono umana solo quando piango, ma tu distogli lo sguardo”. È proprio questo flusso di coscienza che fa di Madame quasi un’anima che si vuole liberare e che vuole esprimersi come lo è davvero. Un trampolino di lancio importante per Francesca (questo il vero nome dell’artista) che dopo aver visto il successo riscosso grazie al suo ultimo brano,”Baby”, ha sfruttato alla perfezione questa possibilità. Adesso Elodie non è “più fragile”, “non sembra piccola” e “non è più un punto tra la gente” come rivela nel ritornello della sua canzone che presto diventerà una hit del palcoscenico non solo nazionale.

di Gabriele Paolo Noschese

