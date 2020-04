Concerto 1 maggio 2020 a Roma: tutti gli artisti sul palco del concertone

Ci sarà il concerto del primo maggio 2020 a Roma? Si, ve ne abbiamo già parlato. Si tratterà di una edizione più che speciale visto che per la prima volta non si terrà in Piazza San Giovanni a Roma ma in uno studio televisivo. Ma non per questo lo spettacolo non sarà dei livelli visti negli anni passati, anzi. Il concerto del primo maggio quest’anno vedrà alternarsi sul palco artisti di grande calibro, nuovi talenti ma anche stelle della nostra musica, pensiamo ad esempio a Ermal Meta, giusto per citare uno dei nomi che è stato ufficializzato prima di diramare la lista ufficiale dei cantanti che ascolteremo.

E ancora, tra i nomi ufficiali che compongono il cast di questo concertone dal sapore dolce amaro ci sono Francesca Michielin, Fabrizio Moro e Francesco Gabbani. E gli artisti di primo livello non mancano, anche se questi nomi al momento non sono stati ufficializzati, da chi segue la comunicazione del concerto del primo maggio, secondo le indiscrezioni, nella giornata dedicata al concertone dovremmo ascoltare anche Zucchero, Vasco Rossi e Gianna Nannini. Tre tra i più grandi artisti italiani al mondo. E vedere anche Vasco Rossi su quel palco, sarebbe sicuramente molto particolare visto che il Blasco non si concede spesso ( Zucchero e Gianna Nannini quest’anno sono già stai a Sanremo).

L’evento, al quale CGIL, CISL e UIL hanno dato il titolo di “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”, sarà condotto in diretta TV dal Teatro Delle Vittorie a Roma, con la produzione di Rai Tre e contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l’occasione da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli.

La lista dei cantanti che si esibiranno al concerto del primo maggio è lunga. Vediamo gli altri nomi.

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2020: LA LISTA DEI CANTANTI SUL PALCO

Tra gli altri sul palco ci saranno anche :Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennato, Fasma e Fulminacci. E ancora Irene Grandi, Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi e Noemi. Per concludere l’Orchestra accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

Per rendere al massimo la qualità delle performance artistiche, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dell’emergenza sanitaria in corso, i live verranno realizzati principalmente presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove è installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020) oltre che in altre location sparse per l’Italia e prescelte direttamente dagli artisti.

A differenza di quanto succedeva lo scorso anno, la linea in diretta da Piazza San Giovanni a Roma veniva data intorno alle 16, quest’anno invece si parte intorno alle 20 per chiudere poi a mezzanotte. Quattro ore di grande musica per un evento che di certo resterà nella storia.

Appuntamento quindi non in piazza a Roma su Rai 3, l’ 1 maggio 2020 ma tutti davanti alla tv nelle nostre case dalle 20.