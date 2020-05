Per Laura Pausini una festa di compleanno in rosa con gli auguri più belli (Foto)

Un giorno importante oggi per i fan di Laura Pausini che hanno sommerso la cantante con gli auguri più belli per il suo compleanno. E’ stata la cantante a mostrare le foto della festa per i suoi 46 anni, tutto così dolce tra fiori e palloncini rosa, il suo nome in alto tra il verde e il tavolo con i dettagli più teneri e romantici, come lei. Una torta piccola per festeggiare in casa con poche persone il suo giorno importante. “Il tempo non ha tempo… 16 maggio” ha commentato Laura Pausini mostrando sui social gli scatti che tutti attendevano, le candeline e il suo sorriso che è ancora e sempre quello di una bimba. 16 maggio 1974 questa la data di nascita di una delle artiste italiane più apprezzate nel mondo. Dai suoi 19 anni con La Solitudine a oggi ne ha fatta tantissima di strada e i suoi successi diventano sempre più numerosi, l’affetto dei fan cresce con lei.

LAURA PAUSINI, GLI AUGURI PIU’ BELLI DAI SUOI FAN

Vinse il festival di Sanremo con quel brano che tutti ancora canticchiano, non è certo il suo preferito, poi ha venduto più di 70 milioni di dischi in tutto il mondo vincendo anche un Grammy Award, 4 Latin Grammu Award e 6 World Music Award.

“Tanti auguri a te che hai accompagnato la mia difficile adolescenza, a te che hai accompagnato il mio cammino al matrimonio perche quando facevamo i lavori nella casa nuova è uscita “La musica alla radio”, a te che stai accompagnando le mie bimbe alla crescita e quando sentono alla radio una tua canzone urlano Pausiniiii, auguri perché anche con la musica si possono superare i momenti difficili come questo e si possono accompagnare i bei momenti della vita. Grazie x le splendide parole che mi fai cantare insieme alle mie bimbe, a squarciagola in macchina” è uno dei tantissimi messaggi, gli auguri più semplici, una testimonianza tra tante.

