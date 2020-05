Arisa mette la parrucca e chiede il silenzio ma la sommergono di complimenti (Foto)

I capelli per Arisa sono un punto di forza ma anche di fragilità, l’abbiamo vista con tanti tagli e anche con colori diversi, con le parrucche e poi con i capelli cortissimi a causa della tricotillomania (foto). Arisa cambia di continuo look, i fan non ci fanno molto caso, badano alla sua voce, alle sue canzoni, ma il disturbo di chi si strappa i capelli non è semplice da superare. Potrebbe essere lo stress a condurre chi soffre di tricotillomania a non smettere di strappare i capelli. La cantante lo fa senza rendersene conto ed è per questo che spesso ha tagliato la sua chioma quasi a zero. Anche durante la quarantena, che ha vissuto da sola, ha tagliato i capelli, molti non hanno capito la sua esigenza ed è per questo che oggi che ha deciso di riprovare a farli crescere indossando di nuovo la parrucca ma chiedendo a tutti di non fiatare.

ARISA BELLISSA CON I CAPELLI LUNGHI, UNA PARRUCCA PER ELIMINARE UN PROBLEMA

Strappare i capelli di continuo significa peggiorare la situazione, quei capelli difficilmente ricrescono e ogni volta ha cercato di dare un taglio a tutto. “Non mi faccio crescere i capelli perché quando li ho lunghi me li stacco” è così che Arisa aveva spiegato la situazione ai fan.

Oggi è apparsa di nuovo sui social con i capelli lunghi, con una parrucca bellissima, con la frangia. Non c’è dubbio che sia bellissima, una lunghezza che le dona e che piace molto anche a lei. “Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anche io”. Invece i follower hanno fiatato ma solo per riempirla di complimenti sperando che risolva il problema che le crea disagio.

