Tiziano Ferro intervista Lady Gaga: quando e dove vedere i due artisti insieme

La pop star internazionale Lady Gaga ha appena pubblicato il suo nuovo album musicale Chromatica. Proprio in occasione del nuovo progetto discografico della cantante, il nostro Tiziano Ferro ha intervistato Lady Gaga in esclusiva per la radio italiana RTL 102.5 e Vanity Fair Italia. Una coppia sicuramente del tutto inedita che sta già facendo sperare i fan in una prossima collaborazione internazionale. Ma che cosa si sono detti Tiziano Ferro e Lady Gaga durante questa particolare intervista? L’artista si è dimostrata molto felice di parlare agli italiani proprio al fianco di Tiziano Ferro e nell’annuncio social pubblicato da RTL ha pure pronunciato qualche parolina in italiano!

L’intervista esclusiva di Tiziano Ferro a Lady Gaga: ecco quando andrà in onda e come vederla

L’intervista di Tiziano Ferro a Lady Gaga è stata già registrata ma come possiamo fare per vederla? La radio RTL 102.5 ha annunciato a tutti gli ascoltatori e ai fan dei due cantanti che questo mercoledì, il 3 giugno, andrà in onda proprio l’intervista che il nostro Tiziano ha fatto alla pop star. E’ a partire dalle ore 15.00, ovviamente su RTL 102.5 (disponibile anche sul canale televisivo n’ 36). La radio stessa definisce l’intervista di Ferro a Lady Gaga come l’intervista dell’anno ed effettivamente questo incontro sta già facendo sognare i fan e non solo!

Tiziano Ferro incontra Lady Gaga: è già l’intervista dell’anno!

Non era mai successo prima che Tiziano Ferro intervistasse dei colleghi, tanto meno una pop star così apprezzata come Lady Gaga. L’appuntamento con l’incontro esclusivo tra i due amatissimi artisti è davvero imperdibile. Sicuramente Lady Gaga racconterà il suo nuovo progetto discografico Chromatica ma c’è da aspettarsi di tutto. Parleranno di esperienze personali e comuni nel mondo della musica? Parleranno della nostra Italia? Chissà se Lady Gaga avrà studiato un po’ la nostra lingua. C’è anche da aspettarsi che lei e Tiziano Ferro intonino qualcosa insieme, almeno questo è quello in cui tutti speriamo!

L’appuntamento con l’intervista di Tiziano Ferro a Lady Gaga è quindi per mercoledì 3 giugno, ore 15, su RTL 102.5.

Avete segnato questa data sull’agenda o sul calendar del vostro cellulare?