Francesco Monte con il suo primo singolo fa un nuovo debutto e si dedica alla musica (Foto)

Per Francesco Monte e il suo singolo il 17 luglio sarà una data importantissima, quella del suo debutto nel mondo della musica (foto). Un brano attesissimo ma per il momento Monte ha rivelato solo la data del lancio, poche immagini di un video che sembra già fortissimo e alcune note, pochissime. Non ha svelato niente altro Francesco Monte né i suoi amici che in queste ore continuano ad augurargli di sfondare. Da tronista di Uomini e Donne a concorrente di alcuni reality show, non ha mai smesso di fare il modello ma la sua partecipazione a Tale e Quale Show deve avergli fatto capire che magari la sua strada è su un palco ma da vero protagonista. Francesco Monte ha talento, nel programma di Carlo Conti ha lasciato tutti di stucco mostrando non solo la sua capacità di imitazione ma anche quelle canore ed interpretative. Era l’autunno del 2019 e in tanti gli dicevano di provare a cantare davvero e tra pochissimi giorni lui farà il grande salto.

LA CANZONE DI FRANCESCO MONTE, TUTTO E’ TOP SECRET

Tutto è ancora un gran segreto, dobbiamo attendere il 17 luglio per ascoltare il brano, per vedere il video, anche su Instagram Francesco Monte ha diffuso una breve anticipazione. C’è lui in sala di incisione con tutta la sua bellezza. Dalle pochissime note si tenta di intuire, sembra un pezzo intenso, niente che possa diventare un divertente tormentone estivo.

A 32 anni il bellissimo tarantino sembra avere le idee molto chiare o forse è solo un tentativo il suo di mettere in pratica ciò che sa fare. A seguirlo in ogni sua scelta da un anno c’è la bellissima Isabella De Candia, la sua fidanzata, il vero amore dopo Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi.

Restiamo in attesa di qualche altra anticipazione ma sarà più semplice attendere venerdì prossimo e ascoltare tutto.

Francesco Monte con il suo primo singolo fa un nuovo debutto e si dedica alla musica (Foto) ultima modifica: da