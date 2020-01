Francesco Monte posa con Jennifer Lopez: grandissima soddisfazione e felicità sui social

E’ davvero un periodo d’oro per Francesco Monte, chi semina raccoglie i frutti e a quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne ha seminato benissimo! Sapete che da tempo Francesco Monte fa il modello internazionale, non è questa una novità. La notizia bella, di cui parla anche Francesco, è che nell’ultima campagna pubblicitaria per Guess, è testimonial al fianco di Jennifer Lopez. Una grandissima soddisfazione per Francesco Monte. Il 2019 per lui si era chiuso alla grande con la partecipazione a Tale e quale show e il 2020 era iniziato più che bene anche grazie all’amore al fianco della sua fidanzata. Insomma un periodo davvero ricco di soddisfazioni.

E Francesco Monte non può che esserne felice, non a caso condivide con tutte le persone che lo seguono la grande felicità per quello che sta succedendo nella sua vita.

LA SODDISFAZIONE DI FRANCESCO MONTE SUI SOCIAL: ECCOLO INSIEME A JENNIFER LOPEZ

Essere nella stessa campagna pubblicitaria di una icona come Jennifer Lopez di certo non è cosa che capita tutti i giorni. Ed ecco il commento entusiasta di Monte sui social:



With satisfaction and happiness😊, I can show you finally this amazing @guess & @marciano campaign with the gorgeous @jlo 🔥🚀😎

I’m honoured to have been a part of this international project and a special thanks goes to @paulmarciano and his great Team @tatianagigi 😘💪🏻🙏🏻😊 #guessfamily #guess #marciano #jlo #newworldcampaign

L’ex concorrente dell’Isola dei famosi parla di una grande soddisfazione, di grande felicità..E’ lieto e felice per quello che sta succedendo e ovviamente onorato di aver fatto parte di questo bellissimo progetto.

Tantissimi i commenti sui social per Francesco Monte per questa grande soddisfazione. Non c’è che dire: i due sono davvero bellissimi in questa campagna per Guess.