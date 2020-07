Concerti di un’altra estate per Diodato: nuove date per il suo tour

E’ un anno davvero d’oro per Diodato che continua a collazionare un successo dopo l’altro e anche il suo ultimo singolo è stato apprezzatissimo dai fans e non solo. L’estate di Diodato tra l’altro, è all’insegna dei live. Seguendo le nuove regole, come il governo impone ma con la voglia di continuare a emozionare e a farlo con la sua musica e le sue poesie. Dopo il primo live subito tutto esaurito in Valle d’Aosta a 2mila metri d’altitudine e la premiazione ai Nastri d’Argento 2020 per “Che vita meravigliosa” come “Migliore canzone originale”, continua l’estate live di DIODATO con i “CONCERTI DI UN’ALTRA ESTATE”, a cui si aggiunge un NUOVO LIVE, il 31 luglio al No Borders Music Festival a Tarvisio (UD) che si svolgerà presso i suggestivi Laghi di Fusine.

Gli appuntamenti musicali di Diodato prendono il nome da “UN’ALTRA ESTATE” (Carosello Records) il suo nuovo singolo, tormentone alternativo, scritto durante il lockdown, e tra i brani più suonati in Italia, di cui è disponibile il videoclip (regia di Priscilla Santinelli, una produzione Borotalco Tv) in cui viene raccontata la fine di un tempo sospeso simboleggiato dall’apertura delle pareti di una grande scatola che fanno tornare l’artista a respirare. Il singolo è in Top 20 dell’airplay radiofonico e Diodato è il primo artista con un brano non reggaeton e primo artista indipendente.

CONCERTI DI UN’ALTRA ESTATE: TUTTE LE DATE PER VEDERE DIODATO

Queste le date dei “CONCERTI DI UN’ALTRA ESTATE”, appuntamenti live inediti, nel segno di un nuovo dialogo musicale fuori programma, che vedranno l’artista suonare dal vivo in alcuni posti straordinari, nel rispetto delle regole attuali: il 25/26/27 luglio alla Cavea – Auditorium Parco della Musica, Roma, il 31 luglio al No Borders Music Festival a Tarvisio (UD), il 4 agosto un concerto all’alba all’Indiegeno Fest – Teatro di Tindari (esauriti i biglietti), il 5 agosto al Teatro Antico, Taormina (ME), che inaugura la prestigiosa programmazione dell’edizione 2020 della rassegna “Sotto il Vulcano”, e il 15 agosto al Cinzella Festival, Grottaglie (TA).

I biglietti acquistati per il concerto all’atlantico di Roma saranno validi per le date all’Auditorium, per la validazione e assegnazione del post consultare il sito www.otrlive.it. Il sito è consultabile anche per tutte le info sulla data di Milano di aprile.

Le prevendite per la nuova data del 31 luglio al No Borders Music Festival saranno disponibili sui circuiti autorizzati a partire dalle ore 10:00 di giovedì 16 luglio

