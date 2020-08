Tutti pazzi per Jerusalema di Master KG: qual è il significato di questa canzone?

La canzone Jerusalema di Master KG feat. Nomcebo sta spopolando in radio, nelle classifiche di musica e sui social network. Il ritmo di questo pezzo è sicuramente travolgente tanto che si piazza direttamente tra i tormentoni dell’estate. Ma che cosa dice il musicista africano insieme al cantante Nomcebo nella canzone Jerusalema? Il brano è in lingua venda ed è dunque decisamente complicato comprendere il significato di questo pezzo estivo. C’è da dire che la canzone è stata pubblicata un anno fa ma è diventata popolare in tutto il mondo grazie, principalmente, al social network TikTok. In molti non sanno che Jerusalema è una vera e propria preghiera. Arrivata in tutto il mondo tardi, forse a causa del lockdown, è oggi una delle canzoni più ascoltate al mondo, oltre a essere un vero e proprio inno per migliaia di persone. E su tutte le spiagge, si balla al ritmo di Jerusalema.

Secondo alcuni, il testo del brano, farebbe pensare all’immedesimazione tra la lotta del popolo ebraico e quella dei neri contro la schiavitù, il colonialismo e l’apartheid.

L’Italia è stata uno dei Paesi in cui ha più spopolato, assieme a Spagna, Francia, Ungheria, Giamaica e Canada. Nelle classifiche Usa pure la canzone spopola, ma la versione remix col nigeriano Burna Boy che è uscita il 29 giugno è quella che sembra convincere di più.

La canzone Jerusalema è stata scritta in lingua venda, ovvero un dialetto bantu che si parla in una regione settentrionale del Sud Africa. Il ritornello, tradotto, recita: “Gerusalemme è la mia casa, guidami, portami cono te, non lasciarmi qui“.

Per molti, la canzone, è un’ode alla città di Gerusalemme.

La traduzione della canzone Jerusalema e il testo il lingua venda

Ecco qui la traduzione di Jerusalema:

Gerusalemme è la mia casa,

guidami,

portami con te

non lasciarmi qui

Gerusalemme è la mia casa

guidami,

portami con te,

non lasciarmi qui

Il mio posto non è qui,

il mio Regno non è qui

guidami

portami con te

il mio posto non è qui

il mio Regno non è qui

guidami

portami con te

guidami

guidami

guidami

portami con te.

Ecco invece il testo originale:

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami