Compleanno speciale per Alessandra Amoroso, è stato il più bello della sua vita (Foto)

Un compleanno speciale per Alessandra Amoroso che ha soffiato sulle sue 34 candeline confessando di avere assaporato la felicità (foto). E’ la sua famiglia la vera felicità e mai come quest’anno la cantante ha capito quanto sia importante. Alessandra Amoroso bikini nero, abbronzatissima, capellino in testa, semplicissima, quel colore di capelli così chiaro, forse un altro tatuaggio ma soprattutto il sorriso di chi si sente completa. Non ha più accanto ormai da mesi Stefano Settepani, una storia d’amore lunga, in cui aveva creduto tanto, ma poi è finita e la cantante non ha mai voluto rivelare la ragione. Per il suo compleanno ha festeggiato come desiderava. E’ un periodo complicato per tante persone, anche per lei come per tutti quelli che lavorano nel mondo della musica.

ALESSANDRA AMOROSO ORGOGLIOSA DELLA SUA FESTA DI COMPLEANNO

“34 anni Aleeee! Non potevo festeggiare in maniera migliore! Non ho la ricetta della felicità ma oggi credo di aver provato ed assaporato cosa questa parola voglia significare! Nonna sarebbe stata contenta di vederci così uniti…!” ed è questo il suo pensiero più importante. Nonna Maria è scomparsa tre anni fa e la sua famiglia numerosa e oggi così unita è un gran vanto per lei, un’emozione che condivide con tutti.

“Grazie per l’affetto che voi big mi avete dimostrato anche da lontano…grazie a tutti gli amici che hanno trovato un minuto del loro tempo da dedicare a me…grazie alla mia famiglia così colorata”.

Ha poi concluso: “MI SENTO COMPLETA e al mio cuore non manca più niente FINALMENTE”. Parole che non lasciano indifferenti, non è stato un compleanno come gli altri, è stato il più bello. Il compleanno di Alessandra Amoroso è arrivato dopo una serie di festeggiamenti in famiglia, anche il suo papà ha compiuto gli anni il 10 agosto ma prima ancora sua sorella Marianna, a cui la cantante ha dedicato parole bellissime in un post sui social.

