Il messaggio di addio di Francesco Renga al papà morto dopo la malattia

Dopo il silenzio per la morte del papà, Francesco Renga scrive un messaggio immaginando che lui sia finalmente con la madre. La mamma di Renga è morta a soli 52 anni, il suo papà è rimasto con lui fino all’età di 91 anni volando via in questi giorni ma dopo avere sofferto a lungo. Francesco Renga dedica a lui un post pensando all’unico sollievo che può ricevere in questo momento. Mamma Jolanda è stata il suo unico grande amore e immaginarli insieme è la sola speranza che in questo momento gli dà forza per superare il lutto. Il padre di Francesco Renga soffriva da anni di Alzheimer ed era ricoverato in una Rsa di Brescia, aveva bisogno di attenzioni continue. Sul suo profilo Instagram la foto di papà Salvatorico, un’immagine scattata sul set del video Dimmi. Per il cantante tanti i messaggi di cordoglio da parte degli amici e dei fan.

L’ADDIO DI FRANCESCO RENGA AL PAPA’

“Mio padre se n’è andato… mi piace pensare che ora sia finalmente di nuovo insieme a mia madre, Jolanda il suo unico grande amore. È questa speranza che mi aiuterà a sopportare la sua mancanza, voglio poi ringraziare tutte le persone che in questi giorni mi hanno mandato i loro messaggi di affetto e vicinanza. Grazie di cuore a tutti” questo il post di Francesco.

Tra i tanti messaggi ricevuti da Renga quello di Ermal Meta: “Nooo, mi dispiace amico mio”, quello di Vasco Rossi: “Ti abbraccio forte” e tanti altri. Il profilo social di Ambra Angiolini, la sua ex storica compagna che gli ha dato due figli, Jolanda e Leonardo, non c’è nessuna parola. E’ evidente che per Ambra sia troppo forte il dolore, è andato via il nonno dei suoi figli.