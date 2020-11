Franceso Mecorio vocal coach internazionale, la nostra intervista tra passione e soddisfazioni

Francesco Mecorio, vocal coach italiano con un’esperienza internazionale di circa 20 anni, viterbese di origine ed è fin troppo semplice definirlo un vocal coach con una formazione “da paura”, elegante, raffinato e gentile come pochi in Italia. Bloccato in questi mesi a causa del Lockdown, Francesco è pronto a ripartire a breve per Hong Kong. Dal 2013 al 2019 ha vissuto a Seul, lavorando come ricercatore e docente universitario presso il dipartimento di Musical Theatre della Hongik University della capitale Coreana, una delle più rinomate università asiatiche nel campo dell’arte. Grazie al percorso Estill Voice Training, agli studi universitari in fonetica e a personali lavori di ricerca, si è negli anni specializzato nel controllo tecnico della voce, fonetica e dizione incluse. Francesco Mecorio è stato vocal coach del cast americano di “Dreamgirls”, lavorando con performer di Broadway, oltre che vocal coach e insegnante di diverse celebrità apparse come voci protagoniste sia in musical che in film Disney. Ringraziamo Francesco Mecorio per averci concesso un’intervista, il piacere di conoscere da dove nasce la sua passione per il canto, per la sua professione, quella di vocal coach internazionale.

CANTO E INSEGNAMENTO UNA PASSIONE A CUI NON SI PUO’ RINUNCIARE

Non vi nascondiamo che ci siamo emozionati mentre Francesco si raccontava e dalla sua voce trasparivano l’entusiasmo e la bellezza di un lavoro che può dare enormi soddisfazioni.

“Ero piccolo quando ho iniziato a cantare e trovavo nel canto l’unica cosa che mi facesse stare bene e soprattutto mi aiutava a non sentirmi solo. Ho capito di avere tanti interessi e sogni ma nessuno di questi poteva essere all’altezza del canto. Ho sempre avuto tante domande e tante curiosità sul canto e ho iniziato a studiare entrando nel “magico” mondo della voce e da lì il desiderio di insegnarlo ad altri. Mi diverto molto a far cantare i miei allievi e sono felicissimo dei loro successi: il loro successo diventa anche il mio”.

ESTILL VOICE TRAINING UN MODELLO PER LA VOCE A LIVELLO INTERNAZIONALE

Ci ha spiegato del nuovo traguardo raggiunto in EVT e della differenza che c’è nel lavorare con la voce in Italia e in Corea. Sorridendo ed evidenziando la passione per la sua professione ci ha confidato quanto sia stato lungo il suo percorso per diventare EMCI, tra viaggi e rinunce.

“Ho conseguito la certificazione EMCI sotto la guida di Anne-Marie Speed (Britain’s Got Talent and X Factor in 2011; Britain’s Got Talent 2012, vocal coach per il live action Beauty and the Beast for Disney e molto altro) che non smetterò mai di ringraziare. Sono tra i più giovani nel mondo Estill ad aver raggiunto questo traguardo, non è stata una passeggiata ma Estill (EVT) è un modello per la voce internazionale, difficile non amarlo e ora lavoro in Estill con nomi importanti della ricerca e dello stesso modello”.

Quali sono le differenze che hai trovato nel lavorare con artisti coreani e con artisti italiani?

“I coreani si fidano molto degli insegnanti, anche nell’errore si mettono in discussione e cercano di imparare molto dai propri tutor; in Italia non sempre è cosi. L’essere cantanti in Corea è un lavoro dignitoso e che fanno in molti, quindi anche l’apprendimento e l’impegno è diverso proprio perché se lavorano bene il lavoro è assicurato. In Italia invece l’essere cantanti o performer non sempre è considerato un lavoro ma questo non significa non dover mettersi in discussione e lavorare duro per raggiungere importanti obiettivi professionali. Incoraggio molto allo studio i miei allievi e coloro che partecipano ai miei corsi proprio perché il mondo della voce ha bisogno di persone, insegnanti e vocal coach competenti per andare avanti in maniera dignitosa”.

I PROGETTI FUTURI DI FRANCESCO MECORIO VOCAL COACH IN ITALIA IN MODALITA’ ONLINE

Abbiamo osservato da vicino diversi corsi di Francesco Mecorio sia di base che avanzati e il livello di professionalità è molto molto alto. Su piattaforma Zoom utilizzata al massimo delle competenze, condivisioni di file, di immagini, interazione con i partecipanti ed esempi pratici utilissimi: si può studiare canto online in maniera eccellente ed ottenere ottimi risultati se dall’altra parte abbiamo vocal coach, come Francesco Mecorio, preparati, abituati e disposti all’ascolto. Empatico e divertente allo stesso tempo, ci ha anticipato:

“A breve inizierà il mio primo corso da EMCI tutto in Italiano del livello 1 EVT, un livello di base aperto a tutti per far conoscere il modello Estill Voice Training e come utilizzare bene la voce. Aperto a tutti coloro che utilizzano la voce in maniera professionale e non solo. Non vedo l’ora di iniziare sarà un percorso molto interessante”.

Altri progetti? “Sì ne ho tanti in cantiere ma non posso svelare ancora nulla”. Scopriremo con lui i suoi progetti seguendo il suo sito.

di Claudia Cappabianca