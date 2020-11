Emma difende Blue Phelix da un hater che dalla vergogna cancella tutto

Forse Emma Marrone scegliendo Blue Phelix, Santi e Blind nella sua squadra X Factor 2020 ha pensato anche a chi avesse già spalle larghe per superare gli haters, purtroppo sempre troppo presenti sui social. Emma è pronta a difendere i suoi ragazzi non solo sul palco ma anche contro i commenti di chi riesce a svelare il poco valore con due parole. Un commento omofobo a una foto di Blue Phelix ha fatto scattare la cantante causando la vergogna profonda dell’hater di turno che non ha potuto fare altro che cancellare tutto. Purtroppo per lui i social non perdonano e in tanti avevano già provveduto con gli screenshot a conservare le prove. Francesco Franco, vero nome di Blue Phelix, ha postato una dolcissima foto con suo fratello, una vecchia foto che racconta di un legame speciale, quello tra fratelli, quello spesso conflittuale ma molto forte.

Non è la prima volta che Emma risponde sui social zittendo l’odiatore di turno. Il suo è sempre il modo giusto, non fa finta di non leggere, non fa finta di non indignarsi.

“Baby Blue e il suo bro: oggi condivido questa vecchia foto con il mio fratellone perché il nostro è un legame speciale, a volte conflittuale, ma molto forte. Anche se in questo momento siamo distanti, la mia forza è anche la sua” il post di Francesco.