X Factor 2020: Emma Marrone flop totale, elimina un suo Under Uomini

Bella batosta per Emma Marrone ne corso della terza puntata dei Live show di X Factor 2020: la coach degli Under Uomini si è trovata costretta a decidere l’eliminazione di uno dei suoi concorrenti a causa di una incredibile votazione messa a segno dal pubblico da casa. Come da tradizione, i due meno graditi dai telespettatori sono finiti sotto il giudizio dei quattro coach e il primo a esprimere la propria preferenza è stata ovviamente la cantante di origini salentine.

Prima di rivelare in diretta tv chi dei due suoi concorrenti mandare fuori dal gioco, Emma Marrone si è concessa qualche minuto per fare uno strano e lungo discorso sulla sua esperienza all’interno del programma e sul percorso maturato assieme ai suoi Under Uomini. Ecco com’è andata…

X Factor 2020: Emma Marrone flop totale

Concluse le due manche, il televoto della terza puntata dei Live show di X Factor 2020 ha decretato i due concorrenti a rischio eliminazione: Santi degli Under Uomini nella prima manche; Blue Phelix degli Under Uomini nella seconda manche. Uno dei due concorrenti di Emma Marrone è costretto a lasciare il talent e la prima dei quattro giudici a decidere chi deve andare a casa è proprio l’unica cantante donna del gruppo di coach. X Factor: Roccuzzo ringrazia Emma anche se il colpo di scena non è piaciuto a nessuno

“Fare questa scelta è la cosa più disumana che io abbia mai visto in vita mia e io di cose disumane ne ho viste!” – annuncia Emma Marrone, introducendo la sua scelta – “In realtà arrivo con grande serenità a fare questa scelta. Di fronte a me ho due grandi persone. So di avergli trasmesso tante cose, qualche correzione musicale… Forse abbiamo parlato più di vita che di musica. Ho di fronte due persone che non hanno fatto finta di non essere a X Factor come tanti altri. Questa è una gara. Si va nel mainstream. I follower aumentano. Ci sono truccatori, parrucchieri… C’è lo sponsor da esibire in camera prima delle prove. Questo è X Factor, non un festival. E loro lo sanno più di me perché […] sanno cosa significa andare fino in fondo. Non fanno finta di essere altrove. Spero di esser stata all’altezza della loro umanità, della loro intelligenza perché mi hanno regalato emozioni”.

Dopo il lungo preambolo, Emma Marrone va al punto e segna la sua condanna: “So bene che anche loro due sanno chi è più pronto in questo momento a reggere questa gara. Perché questa è una c*zzo di gara! Non è un festival! Questo è X Factor, non prendiamoci in giro… E in questo momento la persona che è pronta a combattere per restare negli Under Uomini è Francesco Blue Phelix. E quindi elimino Santi. Lo faccio a cuor leggero…”.

Mika ed Hell Raton hanno coscientemente deciso di seguire il parere della coach di entrambi e hanno avvallato l’eliminazione di Santi. Solo Manuel Agnelli, come gesto simbolico, ha votato per l’eliminazione di Blue Phelix.