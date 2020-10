X Factor 2020: Mika ed Hell Raton, ecco i concorrenti scelti per le loro squadre

Dopo sole tre puntate dedicate alle Audition, X Factor 2020 si butta subito a capofitto sulle fasi di scrematura. Nella prima puntata dedicata ai Bootcamp (andata in onda stasera 8 ottobre 2020) abbiamo visto Mika ed Hell Raton al banco dei coach per ascoltare e selezionare i cinque concorrenti da confermare nelle proprie squadre e da portare avanti al prossimo step di selezione prima dei decisivi Live.

Ma prima di mettersi alla scrivania a forma di X, i quattro coach hanno dovuto scoprire a quale categoria di concorrenti sono stati assegnati. Lo svelamento quest’anno è stato fatto in maniera del tutto estemporanea e lontano dai fari degli studi televisivi…

X Factor 2020: le categorie assegnate ai giudici

La prima a scoprire la sua categoria è stata Emma Marrone: in una chiacchierata fatta in privato con Alessandro Cattelan ha potuto leggere “Under Uomini“ scritto in maniera per nulla casuale sulla t-shirt bianca del conduttore.

Mika, invece, ha scoperto di esser stato assegnato agli Over quando Alessandro Cattelan gli ha mostrato un cartello con la scritta “Mika hai gli Over” mentre il cantate libanese usciva dagli studi e si rifugiava in macchina.

Hell Raton ha scoperto di esser stato assegnato alle Under Donne quando, con la scusa di chiedergli un parere da esperto produttore, ha fatto ascoltare al giovane giudice uno pseudo brano pop-trap la cui prima strofa è proprio “Sappi che quest’anno tu ti prendi le Under Donne / E se non ti piace, mi dispiace, te le tieni“. Manuel Agnelli si trovato la scritta fiammeggiante “gruppi” appena uscito dagli studi.

X Factor 2020: i Bootcamp di Mika

Moltissime le critiche mosse dagli altri giudici – e anche dagli stessi concorrenti scartati – sul conto di Mika, che alla fine della puntata, ha chiuso il Team Over con Kaima, Disarmo, Eda Marì, Vergo e Naip.

X Factor 2020: i Bootcamp di Hell Raton

È filato più o meno tutto liscio per Hell Raton, che fra occhiolini e cuoricini, ha concluso la sua rosa delle cinque Under Donne mettendo sulle sedie Ale, CMQMartina, Daria Huber, CasaDiLego e MyDrama.

Nella prossima puntata d X Factor 2020 torneremo a rivedere le sedie trasparenti dei Bootcamp con Emma Marrone e Manuel Agnelli, rispettivamente per Under Uomini e Gruppi.