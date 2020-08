Alessandro Cattelan a casa di Antonella Clerici, sono amici da sempre (Foto)

Una giornata speciale per Antonella Clerici nella sua casa nel bosco, una giornata con Alessandro Cattelan (foto). I due conduttori sono amici da tempo, lo ricorda la Clerici nelle sue storie Instagram mostrando alcuni momenti della giornata passata insieme. Una partita a carte, una passeggiata nel bosco, gli animali, l’orto e tutta la semplicità che si respira ad Arquata Scrivia. Chissà che Antonella Clerici e Cattelan non abbiano anche qualche progetto da realizzare insieme. Non è il primo amico famoso che la conduttrice ospita nella sua meravigliosa casa immersa nel verde. “Amici, giornata in campagna, semplicità, famiglia e vita” ha commentato lei sui social mostrando i loro sorrisi.

ANTONELLA CLERICI: IL SOLE NASCE PER TUTTI

Cosa avrà voluto dire Antonella Clerici postando su Twitter: “Cerchiamo di praticare un po’ di piu’ la gentilezza… ne abbiamo tutti un gran bisogno. Come dice la mia adorata Gina.. il sole, la mattina, nasce x tutti”. Un messaggio rivolto a qualcuno in particolare?

LE CANZONI DI SANREMO PREFERITE DA ANTONELLA CLERICI

In un’intervista a Tv Blog la conduttrice che sta per debuttare con E’ sempre mezzogiorno parlando del festival di Sanremo ha confidato quali sono le sue canzoni del cuore, ma anche quelle che le sono rimaste nella mente. Più di una, da La solitudine di Laura Pausini a Cinque Giorni di Michele Zarrillo. Nel cuore anche Come saprei di Giorgia e Con te partirò di Andrea Bocelli, per concludere con Gente come noi di Ivan Spagna. Abbiamo quindi scoperto quali sono i gusti musicali della Clerici, nessun dubbio sul romanticismo.

“Evitando di parlare dei miei Festival, quelli cioè del 2005 e del 2010, ci sono canzoni che mi sono rimaste nel cuore e nella mente, più di una certamente. Parto dalla “Solitudine” del Festival del 2003. Quel brano ha avuto un grande significato per Laura Pausini e ancora oggi quella canzone viene molto canticchiata“

