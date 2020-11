X Factor 2020: doppia eliminazione nella puntata con Daniela Collu, ecco chi è uscito

È stata una puntata insolita quella andata in onda questa sera 5 ottobre 2020 nella Sky Wifi Area di X Factor 2020. Twist della serata è stata l’inedita conduzione dello show affidata a Daniela Collu, la “Stazzitta” di Twitter, che già da alcuni anni conduce lo Xtra Factor (ovvero il talk di fine puntata del talent di Sky Uno) che quest’anno prende in nome di Hot Factor.

Questa seconda puntata dei Live show di X Factor 2020, però, segna anche un passo verso la tradizionalità della gara: dopo una intera puntata dedicata ai brani inediti, in questo secondo appuntamento abbiamo visto tutti e dodici i talenti in gara alle prese con delle cover; alcune molto classiche, altre invece molto riarrangiate. Come previsto, nel corso della putata sono state messe a segno due eliminazioni: ecco chi ha lasciato il programma.

X Factor 2020: la doppia eliminazione

La prima eliminazione è avvenuta nei primi minuti della seconda puntata dei Live show di X Factor 2020. A sfidarsi con il loro cavallo di battaglia abbiamo visto Eda Marì (segnalata dai quattro coach come la candidata all’eliminazione) e Santi, finito all’ultimo posto degli stream di Spotify negli ultimi sette giorni. X Factor 2020 come Ballando con le Stelle: spareggio slitta alla seconda puntata, ecco chi è a rischio

L’eliminazione era pressoché scontata: a lasciare il programma dopo un tilt dei giudici è stata Eda Marì, scaricata dal voto del pubblico da casa. La gara è poi proseguita con le classiche due manche.

Nella prima manche, il concorrente finito a rischio eliminazione è stata la band dei Manitoba (uno dei tre Gruppi di Manuel Agnelli). Nella seconda manche, invece, il pubblico da casa ha deciso di mettere in discussione nuovamente Santi (uno dei tre Under Uomini di Emma Marrone). Entrambi erano già finiti agli ultimi posti delle preferenze del pubblico, sia nel primo live sia con il meccanismo che coinvolge Spotify; ragion per cui, per i due talenti è stato un déjà-vu ma anche l’ennesima condanna.

In ogni caso, a decidere l’eliminazione è stata anche questa volta la giuria composta dai quattro coach: Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli ed Hell Raton. Questa volta però niente tilt: a lasciare il programma per tre voti contro uno è stata la band dei Manitoba. Indenni le squadre di Emma ed Hell Raton. Hell Raton chi è il nuovo giudice di X Factor 2020 pronto al debutto

Con l’eliminazione di Eda Marì e i Manitoba, la prossima puntata vedrà i sfida dieci concorrenti. Ma il vero dilemma però è un altro: tornerà Alessandro Cattelan alla conduzione dello show? Oppure resterà salda al timone la ligia Daniela Collu?