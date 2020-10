X Factor 2020: svelati i 12 concorrenti ufficiali, Emma favorita, Mika spinto al flop

Sono state liquidata in sole sei puntate tutte le fasi di selezione di X Factor 2020: il talent show canoro di Sky che oramai da ben 12 anni (e da quattrodici edizioni) va in onda senza alcuna interruzione. Il programma è ripartito dopo il pesante clima di lockdown con una giuria totalmente rinfrescata; alle sedie dei coach arrivano Mika, Manuel Agnelli, il giovane producer Hell Raton e la prezzemolina dei talent Emma Marrone.

Dopo aver assistito alle alle Audizioni e alle successive fasi di scremature suddivise in Bootcamp e Last Call, siamo finalmente in grado di conoscere i nomi dei dodici talenti che prenderanno parte ai Live Show di X Factor 2020, in onda dal prossimo giovedì 29 ottobre in prima serata su Sky Uno. Chi sono questi Magnifici 12? Ecco qui di seguito l’elenco dei concorrenti suddiviso per squadra e coach.

X Factor 2020: svelati i 12 concorrenti ufficiali

Scopriamo insieme quali sono i dodici concorrenti che prenderanno parte alla fase dei Live Show di X Factor 2020. Partiamo dalla squadra delle Under Donne di Hell Raton. Con @Machete_Mnlt ora si fa sul serio! 😈

Tenetevi pronti perché con Manuelito e le sue Under Donne non si scherza più #XF2020 pic.twitter.com/sK1MOVx4ar — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 22, 2020

Nelle Under Donne di Hell Raton entrano solo CmqMartina con il suo progetto di pop-elettronico, Casadilego con il suo capello ceruleo e Mydrama con il suo stile inedito e indie.

.@mikasounds non vede l’ora di arrivare ai Live Show per stappare lo champagne con la sua squadra. Nel mentre ci si accontenta della birra. #XF2020 pic.twitter.com/ClCzpHWJi2 — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 22, 2020

Negli Over di Mika, invece, troveremo N.A.I.P. con il suo modo insolito di tradurre le performance canore, la signorilità di Eda Marì e l’auto tune maniaco Vergo. Sulla carta, è in assoluto una delle squadre meno vincenti (e convincenti) fra quelle in gioco quest’anno. La squadra di #ManuelAgnelli è carica! #XF2020 💥 pic.twitter.com/wgWYOtFaCZ — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 22, 2020

Nei Gruppi di Manuel Agnelli troveremo i Melancholia (la band che ha fatto record di click su YouTube), il duo nerd dei Little Pieces of Marmelade e i Manitoba.

.@MarroneEmma chiama e la sua squadra risponde!📞

Noi non siamo ancora pronti per tutto ciò #XF2020 pic.twitter.com/XFYXthDeIc — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 22, 2020

Chiude la lista dei concorrenti di X Factor 2020 presenti ai Live Show la squadra degli Under Uomini di Emma Marrone. Nella squadra dell’unica coach donna troveremo il tiktoker paladino dell’abbigliamento anti-gender Blue Phelix, il tatuatissimo Blind e Filippo Santi. Al contrario di quanto detto sulla squadra di Mika, la squadra di Emma Marrona sulla carta sembra quella più convincente e che riuscirà quasi sicuramente a strappare degli ottimi piazzamenti in finale. Ma andrà davvero così? Solo il televoto potrà deciderlo…