X Factor 2020: Emma Marrone e Manuel Agnelli, ecco i 5 concorrenti nelle loro squadre

Dopo sole tre puntate dedicate alle Audition, X Factor 2020 si è buttato capo a piedi sulle fasi di scrematura. Nella prima puntata dedicata ai Bootcamp (andata in onda lo scorso giovedì 8 ottobre 2020) abbiamo visto all’opera Mika ed Hell Raton, mentre nella seconda puntata di Bootcamp del 15 ottobre abbiamo ovviamente visto protagonisti delle scelte gli altri due coach: Emma Marrone e Manuel Agnelli.

Anche loro hanno dovuto visionare e scegliere cinque concorrenti da inserire nelle proprie squadre da portare avanti al prossimo step di selezione prima dei decisivi Live.

X Factor 2020: le categorie assegnate ai giudici

Prima di andare a scoprire quali concorrenti sono finiti nelle squadre di Emma Marone e Manuel Agnelli, vi ricordiamo a quali categorie sono stati assegnati i singoli giudici: a Manuel Agnelli sono andate le Under Donne, Emma Marrone ha preso gli Under Uomini, Manuel Agnelli è tornato a gestire i Gruppi e il povero Mika dovrà accontentarsi degli Over.

X Factor 2020: i Bootcamp di Emma Marrone

I cinque concorrenti selezionati da Emma Marrone per la sua squadra, gli Under Uomini sono i seguenti: Filippo Santi, che al pianoforte si è esibito con il brano “Gaetano” di Calcutta; Leo Meconi, che ha cantato “Hold Me While You Wait” di Lewis Capaldi; Roccuzzo ha convinto la cantante con “Say Something” di A Great Big World; ci sarà anche Blind che si è esibito con un altro inedito, “Cicatrici”; chiude la selezione il tiktoker Blue Phelix che ha cantato una cover di “Video games” di Lana Del Rey.

X Factor 2020: i Bootcamp di Manuel Agnelli

Le cinque band selezionati da Manuel Agnelli per la sua squadra, i Gruppi sono i seguenti: gli Yellow Monday, che hanno presentato l’originale “Fade Out”; dentro anche i Little Pieces of Marmelade, con un altro inedito “Digital Cramps”; con “Blun7 a Swishland” entrano nella squadra di Agnelli i WIME; conferma per i Manitoba che hanno trovato una sedia con il brano “Domenica”; chiudono l’elenco i Melancholia con il brano “Alone”.

Nella prossima puntata di X Factor 2020 assisteremo ad una inedita fase chiamata Last Call dove, come nelle Home Visit, i quattro coach Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika ridurranno le loro squadre da cinque a tre elementi ciascuna. Il cambio del naming lascia presupporre che la scrematura finale non avverrà in location esterne ma probabilmente sempre a Cinecittà.