X Factor 2020: Blue Phelix di TikTok canta in orecchini ‘South Dakota’, Video

La quattordicesima edizione di X Factor si è aperta sotto il segno del refresh: un inedito quartetto di giudici (Mika e Manuel Agnelli dalla precedenti edizioni, Emma Marrone ed Hell Raton new entry) ma anche un nuovo studio anti-covid e una nuova sigla riarraggianta dal produttore musicale italiano Dardust. Tante novità eppure all’atto pratico la sostanza resta la stessa: le audizioni di X Factor 2020 si sono svolti come una lunga carrellata di esibizioni miste a clip di presentazione fatte di storie difficili.

In questa sorta di mix fra un talent show canoro e una puntata de La Vita in Diretta, scorgiamo anche la storia di Francesco: un giovane di 21 anni, nato a Livorno e che, appena raggiunta la maggior età si è trasferito a Londra in quanto “non riusciva ed esprimersi al meglio“, racconta la sua bio ufficiale.

X Factor 2020: Blue Phelix canta ‘South Dakota’, il video

Nella clip di presentazione, Blue Phelix non ci vengono spiegati dettagli della sua vita ma una sua piccola battaglia: “Non ho mai capito perché a gente non apprezzi gli uomini vestiti con la gonna... Per me i vestiti non hanno una identità di genere. Quando io mi metto un vestito, io mi sento sicuro di me, mi sento libero, mi sento bello”. In seguito, ci racconta che questo messaggio lo ha voluto trasmettere anche con dei video-balletti sul social TikTok, dove oggi conta quasi 130 mila follower.

Sul paco di X Factor 2020, però, Blue Phelix non si è presentato in gonna ma con un paio di jeans, una camicia, smalto bianco alle unghie e un paio d’orecchini. Poco male. Raggiunto il palco, Bue Phelix ha cantato un suo brano inedito: South Dakota. Trovi il video qui sotto.

A fine esibizione, i quattro giudici di X Factor 2020 non si sono persi in chiacchiere e – dopo un breve commento di rito – hanno annunciato in coro i loro quattro “sì”.

Dunque per Blue Phelix le porte di X Factor 2020 sono ancora aperte. Con quale brano lo ascolteremo ai Bootcamp? Per saperlo non ci resta che aspettare l’arrivo del mese di ottobre; quest’anno le Audizioni durano solo tre puntate.

X Factor 2020: Blue Phelix di TikTok canta in orecchini ‘South Dakota’, Video ultima modifica: da