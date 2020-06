Hell Raton chi è il nuovo giudice di X Factor 2020 pronto al debutto

Pochissime ore fa durante E Poi c’è Cattelan, sono stati svelati i nuovi quattro giudici di X Factor 2020. E’ stato lo stesso conduttore che si occupa pure del talent a spiegare che saranno Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton al bancone di X Factor.. I primi due non sono certo una novità per il talent show di Sky, anzi Volti sicuramente nuovi invece quelli di Emma e Hell Raton. Certo è che se il pubblico tv non ha dubbi su chi sia la Marrone, in molti si chiedono invece da dove sia spuntato fuori il nome di Hell Raton. In realtà si chiama Manuel Zappadu ed è conosciuto anche come Manuelito. Hell Raton nella vita fa il discografico oltre che il manager, il direttore creativo, artistico, il talent scout. Uno che di musica se ne intende eccome, insomma.

X Factor, Hell Raton tra i giudici della nuova edizione: aveva una crew con Salmo e Slait

I fan di Salmo sicuramente si ricorderanno di lui. Basta pensare a Machete, la crew che nel 2010 ha fondato proprio insieme al rapper e Slait. Un anno dopo la fondazione di Machete, Hell Raton si è concentrato su di lui pubblicando il suo singolo in spagnolo ‘Multicultural’. Dopodiché ha iniziato a concentrarsi di più sull’aspetto della produzione riuscendo ad ottenere diverse soddisfazioni nella sua carriera nonostante la sua giovane età. Nell’ultimo anno, il 2019, per analizzarne uno, ha lavorato a Machete Mixtape 4, l’album che si è classificato primo in Fimi per ben otto settimane consecutive.

Hell Raton nuovo giudice di X Factor: dalla produzione alla beneficenza, sa quello che fa

Oltre alla passione per la musica, la produzione, il rap, Hell Raton nella vita si concentra anche su altro. Il nuovo giudice di X Factor si impegna attivamente in progetti benefici ed è stato più volte personalmente in Africa. Insomma, sicuramente prima della partecipazione al talent show, Hell Raton non era così noto al pubblico eppure è una figura che nel tavolo dei giudici ci sta perfettamente. Manuel è senz’altro molto preparato ed ha spesso dimostrato di aver un gran cuore, sicuramente qualcuno cambierà opinione sulla scelta di farlo sedere al noto bancone. Noi non vediamo l’ora di vedere Hell Raton tra i giudici di X Factor 2020!

Ma a proposito della sua partecipazione al programma di Sky: “Gli sguardi affamati di musica dei giovani artisti hanno sempre avuto un effetto ipnotico su di me. Spesso in quegli occhi rivedo il ragazzino che ero: appassionato, dedito e tenace“. Hell Raton sembra felice del suo nuovo ruolo e ha così proseguito sul suo profilo Instagram: “Oggi posso dire di aver realizzato il mio sogno grazie a quella determinazione e alle guide che mi hanno accompagnato. Per questo non ho esitato a rispondere “presente!” quando mi è stato chiesto di aiutare i nuovi talenti a trovare la propria strada“.