X Factor 2020: svelati i quattro nuovi giudici, sono 2 ritorni e 2 novità

Durante la puntata del 9 giugno di E Poi C’è Cattelan, Alessandro Cattelan ha svelato nel’anteprima del suo talk show i nomi che comporranno la nuova giuria di X Factor 2020. In realtà i nomi non sono dei tutto nuovi: ben due coach su quattro, infatti, sono dei graditi ritorni dietro al bancone del talent show di Sky Uno.

Ma chi sono i quattro giudici di X Factor 2020? Partiamo dai graditi ritorni. Dall’edizione 12 del talent show canoro ritorna Manuel Agnelli: il leader della band italiana Afterhour che in passato ha già preso parte a ben tre edizioni dello show. Riuscirà in questa sua quarta partecipazione a vincere per la prima volta?

X Factor 2020: ecco i quattro giudici

L’elenco dei “vecchi volti” continua con il ritorno di Mika: il poliedrico artista pop che tornerà anche lui per la quarta volta dietro il bancone di X Factor Italia. Anche lui non è mai riuscito a riscattare alcuna vittoria ma vista la sua maturata esperienza come coach in talent show italiani e stranieri (è stato coach anche a The Voice Francia) potrebbe avere nuovi assi della manica da giocare.

Arrivano alle due new entry della stagione. La prima novità è sicuramente l’ingresso in scena della chiacchieratissima Emma Marrone: un vero prezzemolino nel mondo dei talent italiani vista la sua imponente presenza nel mondo dei talent show sia come concorrente (Amici, Amici Big, SuperStar) ma anche come giudice e coach (nelle edizioni numero 12, 14, 15 e 16 di Amici ma anche a Tu Si Que Vales).

Chiude l’elenco un nome forse poco noto al grande pubblico: stiamo parlando di Hell Raton, al secolo Manuel Zappadu. Nato nel 1990, il giovane “Manuelito” si fa conoscere principalmente nel 2010 quando assieme a Salmo e Slait fonda la crew Machete; marchio che solo tre anni dopo diverrà il nome anche di una etichetta discografica. Assieme al socio Slait è noto anche per via dei suoi numerosissimi gameplay trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma gratuita Twitch.

Ricapitolando: Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone e Hell Raton sono i giudici di X Factor 2020. Riusciranno i nuovi “fantastici quattro” a far riemergere il talent di Sky Uno dal sonoro flop della scorsa stagione?

I nuovi giudici di X Factor 2020 Il momento che tutti stavate aspettando è arrivato! 🎉Riviviamo la presentazione dei nuovi giudici di X Factor a #EPCC! 🙅‍♂‍#XF2020 Publiée par Sky Uno sur Mardi 9 juin 2020

Qui in alto, il video dell’annuncio dei quattro giudici di X Factor 2020 andato in onda durante E Poi C’è Cattelan.