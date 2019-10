X Factor 2019: Nuela, dopo Carote canta Ti Voglio al Mio Funerale – VIDEO

X Factor 2019 conclude la seconda fase di selezione – quella dei Bootcamp – selezionando i cinque migliori concorrenti per le squadre di Malika Ayane e Mara Maionchi. Negli Under Uomini abbiamo rivisto esibirsi sul campo il fenomeno social di questa edizione: il sedicenne Nuela, che nella sua prima apparizione aveva conquistato tutti con la sua ironica canzone inedita dal titolo “Carote”.

Ai Bootcamp l'aspirante concorrente non ha proposto una cover come per i suoi compagni d'avventura ma addirittura un secondo brano inedito sulla falsa riga di quello che ci ha già fatto ascoltare. Sul palco dei Bootcamp, infatti, Nuela ha cantato "Ti Voglio al Mio Funerale". Guarda il video dell'esibizione qui sotto.





X Factor 2019: Nuela canta Ti Voglio al Mio Funerale

Come di consueto, il concorrente viene invitato a raggiungere il centro del palco, a ripresentarsi brevemente e ad eseguire la sua nuova esibizione. Il brano “Ti Voglio al Mio Funerale” ha nuovamente colpito positivamente i quattro giudici e il pubblico presente in platea.

Mara Maionchi ha esclamato: “Per avere l’età che ha, devo dire che lui è sicuramente uno che scrive delle cose che fanno sorridere per lo meno. Perché essendo giovane non ha idea del genere che insegue che è un genere forte. Perché fra le carote e il funerale, anche questa seconda canzone non mi è dispiaciuta“.

Pur già convintissima, Malika Ayane prova a chiedere a Nuela per quali ragioni dovrebbe passare questa seconda fase di selezione. Nel dettaglio, la cantante gli chiede cos’altro potrebbe ascoltare in una sua futura esibizione.

Nuela afferma: “Forse potrei farti ascoltare Settimo Nano, che è un brano dissing verso il settimo nano. Cioè, tu sei settimo nano, ma cosa vuoi? Ma chi ti ha invitato?!“. A questa risposta, Malika Ayane sorride e gli assegna uno dei cinque posti disponibili nella sua squadra.

I concorrenti degli Under Uomini che vanno alle prossima fase di selezione (ovvero quella delle Home Visit) sono: Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Daniel Acerboni, Davide Rossi e Nuela, all'anagrafe Emanuele Crisanti. Se vuoi conoscere l'elenco dei venti concorrenti che hanno accesso alle Home Visit, visita il nostro articoli riassuntivo.





