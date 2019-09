X Factor 2019: da Sfera Ebbasta a Malika Ayane, ecco le categorie assegnate

Dopo tre puntate di Audizioni con ospiti speciali quali Achille Lauro e Anastasio (il vincitore uscente), X Factor 2019 ha finalmente eletto i concorrenti che accederanno ai Bootcamp e – come da tradizione – ha assegnato ai quattro coach le categorie su cui dovranno infondere tutto il loro impegno in vista delle puntate Live in onda da metà ottobre.

Anche quest’anno in ballo ci sono le categorie: Gruppi (per band e gruppi vocali), Over (per concorrenti dai 25 anni in su) gli Under Uomini (concorrenti uomini sotto i 25 anni) e le Under Donne (concorrenti donne sotto i 25 anni). Ecco come sono andate le assegnazioni coach – categoria…





X Factor 13: le assegnazioni categorie – coach

Le assegnazioni sono state fatte da Alessandro Cattelan: nel corso della terza ed ultima puntata di Audizioni, il conduttore ha discusso privatamente con i singoli coach mostrando loro una busta in cui era scritto il verdetto. A dirla tutta è stato lo stesso Cattelan ha scrivere sul cartoncino le categorie proprio al cospetto dei vari giudici.

Concluse le Audizioni, i fantastici quattro Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Samuel e Mara Maionchi hanno raggiunto dei leggii su cui erano posate le quattro buste con le loro assegnazioni.

Il primo ad aprire la busta è stato Samuel dei Subsonica: a lui sono andati i Gruppi. Una decisione che il cantante prende positivamente in quanto, a detta sua, conosce bene come si fa musica in gruppo.

Segue Mara Maionchi. Anche lei apre la busta, spizza il contenuto e annuncia di esser stata annunciata agli Over. La ex produttrice musicale, però, al contrario di Samuel non si è detta così entusiasta: a parere suo, qualsiasi delle quattro categorie composta un impegno notevole.

Malika Ayane e Sfera Ebbasta decidono di aprire insieme le loro due ultime buste. Alla cantante italo-marocchina vanno gli Under Uomini; di contro, al rapper vanno le Under Donne (una categorie che aveva confessato di bramare).

Fatte le assegnazioni, nella prossima puntata (in onda giovedì 3 ottobre) vedremo i quattro coach alle prese con le prime scremature: solo cinque concorrenti per ogni singola categoria potranno accedere alle Home Visit e dunque aspirare ad un posto nei Live Show.





