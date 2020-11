I cappotti di Emma Marrone, è la testimonial perfetta di Max&Co (Foto)

Non solo musica per Emma Marrone ma anche moda con la collaborazione con MAX&Co; così la cantante passa da un cappotto all’altro. Anche sui social Emma ha postato più foto indossando i cappotti che la fanno sentire bene, lei sorride e i follower ringraziano. Tra tutti è il verde che è piaciuto di più ma quanto buon umore aggiunto nel vederla indossare il cappotto rosa. Sono un outfit che mostrano la vitalità e in questo periodo c’è bisogno soprattutto di questo per essere positivi. Emma Marrone ha scelto alcune foto del servizio fotografico in cui è testimonial della collezione inverno Max&Co. Per ogni donna c’è il colore giusto e lo stile adatto e la cantante è davvero perfetta per questo progetto che la porta un attimo fuori dal mondo della musica ma sempre bene immersa nel mondo dello spettacolo.

EMMA MARRONE INVITA LE DONNE A ESSERE LIBERE

E’ il messaggio del noto brand che ha scelto la cantante come testimonial perfetta, lei così piena di energia dopo avere superato con forza più di un problema. “L’invito costante rivolto a tutte le giovani donne come lei, a essere libere, ad amare se stesse e ad esprimersi senza limiti”.



Piace Emma così colorata, perché questo inverno non vogliamo vedere il nero, non ci aiuterebbe. Via libera dunque ai colori e la cantante mostra i suoi preferiti.