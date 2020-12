This is Elodie x Christmas EP il regalo di Elodie per Natale

Una bellissima notizia per tutti i fans di Elodie per questo Natale, un regalo sicuramente gradito quello che stanno per ricevere! A partire da venerdì 11 dicembre, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile “This is Elodie x Christmas EP”.

L’ep conterrà quattro delle tracce di maggior successo presenti nell’album “This is Elodie”, “Guaranà” (disco di platino), “Andromeda” (disco di platino), “Margarita” (doppio disco di platino) e “Pensare male” (disco di platino) registrate nuovamente da Elodie in una chiave più intima. Dall’11 dicembre sarà disponibile in formato vinile rosso nei negozi di dischi e su Amazon.it, dove già da oggi è disponibile il preorder.

CLICCA QUI PER IL PREORDER DIRETTAMENTE SU AMAZON—> This is Elodie x Christmas EP (Vinile rosso)

Ma questa non è la sola iniziativa che Elodie porta avanti in questo periodo delicato per la musica dal vivo. In questi mesi infatti la cantante si è occupata anche di altro. Quindi se per Natale siete a caccia del regalo perfetto ecco due idee: il maglione disegnato da Elodie per OVS e il suo nuovo album.

ELODIE E IL MAGLIONE OVS PER SAVE THE CHILDREN

Per il Natale 2020, Elodie collabora con OVS e Save The Children disegnando il Christmas Jumper 2020 che verrà distribuito in tutti gli store OVS, a partire da sabato 5 dicembre. Inoltre, per ogni donazione di almeno 3 euro, in negozio e online su ovs.it, sarà possibile ricevere in omaggio il CD “This is Elodie x Christmas EP”, contenente, oltre alle quattro versioni inedite delle canzoni presenti nel vinile, anche le cover di “Jingle Bell Rock” e “I Saw Mommy Kissing Santa Claus”, da lei interpretate.

Elodie è l’artista donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020 ed è l’unica presente nella Top200 Italia della piattaforma con tre brani, la sua “Guaranà” e i feat. “Ciclone” di Takagi e Ketra e “Parli Parli” di Carl Brave. Il suo ultimo progetto discografico, “This is Elodie”, certificato disco d’oro, ad oggi ha superato i 360 milioni di stream complessivi ed è l’album di una donna più venduto del 2020 nel nostro Paese.