Un sorriso per Natale, il concerto virtuale con Gigi D’Alessio, Ermal Meta e altri artisti

Un concerto per tutti domani 16 dicembre 2020 alle 19: Sorrisi Live – Un sorriso per Natale. Un concerto virtuale con la partecipazione di numerosi artisti, cantanti che saranno protagonisti per regalare ai lettori e agli utenti di Tv Sorrisi e Canzoni un momento speciale in vista del Natale. Serenità, auguri e musica che potremo seguire sul sito sorrisi.com, sull’account Instagram e sulla pagina Facebook. Gigi D’Alessio Ermal Meta, Diodato, Annalisa, sono solo alcuni dei cantanti che hanno aderito al concerto evento. Un palcoscenico virtuale ma con Un sorriso per Natale non ci saranno solo sorprese perché sarà anche un modo per sostenere una campagna di beneficenza, quella della Fondazione Dottor Sorriso.

SORRISI LIVE – UN SORRISO PER NATALE

Chi sono i cantanti che si alterneranno con le loro perfomance? Francesco Gabbani, Ermal Meta, Annalisa, Gigi D’Alessio, Samuel, Federica Carta, Edoardo Bennato, i Tiromancino, i Pinguini Tattici Nucleari e Diodato. Tutti pronti con un brano in una versione inedita, magari un medley, un pezzo recente o più datato. Il tutto con la conduzione di Gabriele Corsi affiancato dal direttore Aldo Vitali.

“Questo è il nostro regalo di Natale per i lettori di Sorrisi e per tutti gli utenti che ci seguono in digitale e sui social – ha spiega Vitali – Sarà un vero e proprio concerto con grandi nomi della musica italiana, tutti amici di Sorrisi che hanno accettato volentieri di partecipare al nostro evento e che ringrazio di cuore. Questo Natale per forza di cose non sarà sereno come quello degli anni scorsi, ma noi ci metteremo un sorriso per renderlo meno amaro”.

Non dimentichiamo però che oltre ad ascoltare dell’ottima musica e seguire i nostri cantanti preferiti potremo donare. Sorrisi Live – Un Sorriso per Natale” è l’occasione per donare serenità anche ai bambini in ospedale e alle loro famiglie. Tv Sorrisi e Canzoni ha deciso di sostenere la Fondazione Dottor Sorriso che da 25 anni promuove la Terapia del Sorriso.