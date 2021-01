Chi sono i Coma_Cose? Fiamme negli occhi il brano per Sanremo 2021

Mancano ancora davvero tanti mesi al prossimo Festival di Sanremo. Ci toccherà aspettare il 2 di marzo 2021 per vedere i big in gara sul palco del Teatro Ariston. Amadeus ha comunque già annunciato quali cantanti saranno in gara e tra gli altri ci saranno anche i Coma_Cose. Si tratta di un duo musicale che porterà a Sanremo 2021 il brano Fiamme negli occhi. Non tutti conoscono i Coma_Cose e, proprio per questo motivo, possiamo provare a conoscere meglio questo duo in gara al Festival della canzone italiana. Cominciamo con il dire subito che il loro genere è l’indie pop rap.

Sanremo 2021, i Coma_Cose in gara con Fiamme negli occhi: ecco chi sono

I Coma_Cose sono un duo musicale che non si è formato troppo tempo fa. Fausto Zanardelli e Francesca Maesiano hanno dato vita al gruppo nel 2017. Sono conosciuti più che altro con i loro nomi d’arte: Fausto Lama e California. Sono di Milano e hanno raggiunto il pubblico grazie soprattutto alla canzone Cannibalismo che è un vero e proprio brano provocatorio che conta tante visualizzazioni pure su youtube. Dopo questo singolo, i Coma_Cose ne hanno pubblicato tanti altri come: Deserto, Golgota e Jugoslavia. Dopodiché, nel 2019, hanno pubblicato il loro primo album intitolato Hype Aura. Da qui le loro canzoni più famose e che hanno iniziato a raggiungere i primi traguardi importanti nel mondo della musica e soprattutto delle classifiche. Tra questi ci sono: Post concerto e Mancarsi. I Coma_Cose sono diventati famosi ai più soprattutto dopo una collaborazione con Francesca Michelin e grazie a Summertime, grande successo su Netflix. Proprio quest’anno, nel 2020, il duo musicale ha deciso di pubblicare un ep intitolato Due che contiene soltanto due canzoni, proprio come da titolo: Guerre fredde e La rabbia.

Festival di Sanremo 2021: sarà il debutto per i Coma_Cose sul palco del Teatro Ariston

A marzo i Coma_Cose calcheranno il palco del Teatro Ariston per la prima volta. Per loro sarà quasi un debutto perché tantissimo pubblico avrà occasione di sentirli per la prima volta. Al Festival di Sanremo 2021 canteranno il brano Fiamme negli occhi. Chiaramente attualmente non si conosce questa canzone e il testo del brano è ancora un mistero. Bisognerà attendere un bel po’ di tempo per conoscerlo. Come ogni anno, i testi delle canzoni in gara verranno svelate solamente poco tempo prima dell’inizio del Festival. I Coma_Cose comunque potrebbero sicuramente sorprendere molto, noi aspettiamo di ascoltare la loro canzone in gara per la prima volta.