Sanremo 2021: la lista completa del cast, Big e Giovani in gara

Dopo rumor, suggestioni e indizi social, il cast del Festival di Sanremo 2021 è ufficiale. Ad annunciare l’elenco completo dei 26 Big che prenderanno parte alla gara dei cosiddetti “Campioni” è stato Amadeus nel corso della serata televisiva Sanremo Giovani 2020 in cui sono stati eletti anche i nomi di coloro che prenderanno parte al torneo delle Nuove Proposte di Sanremo 2021.

Rispetto alle ultime edizioni, oltre la metà di questi 26 Big è alla prima apparizione sul palco del Teatro Ariston come concorrente; dunque non aspettatevi tantissimi nomi noti. Oltre ai nomi dei Big, sono stati svelati anche i titoli dei brani che porteranno in gara. Senza perderci in chiacchiere, andiamo a leggere chi sono i Big di Sanremo 2021 e che brano eseguiranno in gara…

Sanremo 2021: la lista completa dei Big in gara

Questo l’elenco dei 26 Big che prenderanno parte alla gara dei Campioni di Sanremo 2021: Francesca Michielin in coppia con Fedez con il brano “Chiamami per nome”; Extraliscio ft. Davide Toffolo con il brano “Bianca luce nera”; Lo Stato Sociale con il brano “Combat pop”; Random con il brano “Torno a te”; Annalisa con “Dieci”; Bugo con “E invece sì”; Colapesce e Dimartino con il brano “Musica leggerissima”.

E ancora: Noemi con “Glicine”; Malika Ayane con il brano “Mi piace così”; La Rappresentante di Lista con il brano “Amare”; Ghemon con il brano “Momento perfetto”; Max Gazzè canterà “Il farmacista”accompagnato dalla Trifluoperazina Monstery Band.

L’elenco dei Big di Sanremo 2021 continua con: Aiello con il brano “Ora”; Maneskin con “Zitti e buoni”; Gio Evan con il brano “Arnica”; torna Arisa con “Potevi fare di più”; Fasma con il brano “Parlami”; Ermal Meta con il brano “Un milione di cose da dirti”.

La lista dei Big di Sanremo 2021 si conclude con: Orietta Berti con il brano “Quando ti sei innamorato”: Willie Peyote con “Mai dire mai (la locura)”; Madame con “Voce”; Fulminacci con il brano “Santa Marinella” Irama con “La genesi del tuo colore”; Gaia Gozzi con “Cuore amaro”; ComaCose con “Fiamme negli occhi”; Francesco Renga con il brano “Quando trovo te”.

Sanremo 2021: la lista completa dei Giovani in gara

Questi, invece, saranno gli artisti in gara nella sezione Nuove Proposte di Sanremo 2021: Elena Faggi con “Che ne so”; i Dellai con il brano “Io sono Luca”; Gaudiano con “Polvere da sparo”; Folcast con il brano “Scopriti”; Greta Zuccoli con “Ogni cosa sa di te”; Davide Shorty con “Regina”; Wrongonyou con il brano “Lezioni di volo”; Avincola con “Goal!”.