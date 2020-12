Morgan attacca Amadeus dopo l’esclusione da Sanremo 2021: lo sfogo su Instagram

Non c’è Festival di Sanremo senza polemiche ma questa volta le polemiche sembrano esser partire con almeno quattro mesi d’anticipo. Infatti, proprio nella giornata in cui Amadeus ha proclamato i nomi dei 26 Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2021, il cantautore Morgan ha deciso di scatenare un putiferio sul web. Motivo di questo polverone? La decisione del direttore artistico della kermesse di non sceglierlo fra i suddetti concorrenti.

Una decisione che è andata talmente di traverso a Castoldi che si è visto quasi costretto a fare delle dichiarazioni pubbliche contro Amadeus. A causa di questo gesto irruento, il conduttore ha deciso assieme alla produzione del Festival di esclusive Morgan anche dal cast di giudici di Sanremo Giovani (di cui già faceva parte da settimane). A seguito di questa seconda esclusione, il cantautore ha deciso di sfogarsi in maniera molto pesante sul suo profilo Instagram con screenshot di conversazioni e una diretta streaming fiume piena zeppa di retroscena.

Morgan attacca Amadeus dopo l’esclusione dalla giuria di Sanremo Giovani

Attraverso il suo profilo Instagram, Morgan ha fin da subito attaccato la produzione del Festival di Sanremo: “Sono qui in quel di Sanremo dove sono giunto per lavoro. Mi accingo ad onorare il ruolo per cui mi si è voluto, il giurato dei cantanti su Rai Uno nazionale. Ma qualcuno ha sparso la voce che non mi si vuole nemmeno far entrare. Chissà mai per qual motivo. Forse è che avran paura che li possa smascherare della loro dittatura? […] Se qualcuno di voi altri che si trova nei paraggi avesse voglia di filmare quel momento in cui può mi si vieti di entrare allora me lo dica in fretta…”.

Evidentemente, come predetto, Morgan non è stato fatto entrare e – poco dopo – ha iniziato a pubblicare una lunga serie di post. “Mi hanno impedito di fare il tampone così possono non farmi entrare facendo finta di aver ragione” ha scritto urlando al complotto.

Poi però, dopo l’ufficialità televisiva della sua squalifica dalla giuria di Sanremo Giovani, Morgan è tornato alla carica: “Volete veramente sapere il mio messaggio esilarante?” ha anticipato, dopo le accuse di cattiva condotta mosse da Amadeus in diretta su Rai1. E in men che non si dica, il cantautore ha poi pubblicato online uno screenshot con le sue “esilaranti” affermazioni inviate ad Amadeus… peccato che di esilarante ci sia ben poco.

“Hai avuto il coraggio di comportarti da m*rda umana“, “Tu e i tuoi quattro sciacalli”, “Miserabili senza un minimo di ritegno”, “diseducativo con la coscienza sporca”, “Non sono capace di abbassarmi al livello di sp*ttanarti perché lo fai già da te”: queste alcune delle perle che giustamente hanno mandato su tutte le furie il direttore artistico di Sanremo 2021.

La piazzata notturna si è conclusa in una diretta streaming fatta su Instagram – e della durata di 32 minuti! – in cui Morgan ha concluso la sua invettiva contro Amadeus da lui ribattezzato come il “traditore artistico”.

In breve, queste le sue spiegazioni fatte nel corso della diretta web: “Io per Sanremo 2021 gli ho proposto di fare un intervento non in gara, come quello che ha fatto Tiziano Ferro lo scorso anno, sui cantautori. Amadeus mi ha detto che dovevo assolutamente andare in gara. […] Mi sono messo a lavoro sul brano e ho accettato anche di fare Ama Sanremo per riconoscenza […] La sua esclusione mi ha deluso. Non ho altro da dire. Gli ho scritto ironicamente dicendo che se stava bluffando io stavo al gioco”. Ma poi, questa ironia, dev’essergli scappata dalle mani…