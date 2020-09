Vanessa Incontrada perfetta ai Seat Music Awards: candidata perfetta per Sanremo 2021

I Seat Music Awards sono stati anche una buona occasione per ricordare al pubblico il grande successo del Festival di Sanremo. Ma sono stati anche una occasione per ricordarci quanto Vanessa Incontrada meriti quel palco. Lo ha fatto notare anche Carlo Conti che ha “sponsorizzato” se così possiamo dire, la sua compagna di viaggio, la sola con la quale ama condurre, che potrebbe essere perfetta per l’edizione 2021 del Festival. Vanessa Incontrada apparsa ieri in diretta come sempre, capace di una spigliatezza, di un calore umano, di una solarità che poche professioniste hanno. Forse anche un po’ troppa voglia di sorridere e vivere, si è avvicinata molto spesso agli artisti, molti dei quali suoi amici e non ha resistito nel dare un abbraccio o una stretta di mano ( ci sembra in ogni caso inutile sottolineare che di certo chi ieri sera era su quel palco, era certamente consapevole di non avere nessun virus da poter attaccare). E’ un sorriso contagioso, la sua risata porta allegria e visto che sa cantare, condurre, essere spalla perfetta per i comici, è una ottima professionista, ci chiediamo davvero un po’ tutti, come mai per lei non sia ancora arrivata questa grande occasione.

VANESSA INCONTRADA CANDIDATA PERFETTA PER SANREMO 2021

Il suo nome era stato fatto lo scorso anno, mentre Amadeus decideva che impronta dare al suo Festival. Non era l’occasione migliore, ma questo Festival della rinascita, il primo dopo il covid 19, si spera, potrebbe essere l’occasione perfetta per Vanessa Incontrada.

“Ti meriti tutto il successo che hai avuto perchè sei una persona speciale” ha detto Vanessa ad Amadeus che ha risposto dicendo che avrebbe voluto tanto abbracciarla ma deve aspettare ! E a questo punto allora Carlo Conti ha colto la palla al balzo: “Ama, magari a Sanremo” in riferimento al fatto che Vanessa potrebbe essere il volto perfetto per il Festival. “Non si dicono queste cose” ha risposto imbarazzata Vanessa che ha poi congedato con il sorriso il direttore artistico di Sanremo 2021.