L’abito spettacolare di Lady Gaga per il giuramento di Biden passerà alla storia (Foto)

Un abito da favola, un abito eccentrico, un abito sontuoso, cosa ci aspettavamo da Lady Gaga per l’insediamento di Joe Biden (foto)? Qualunque aggettivo è stato soddisfatto ma l’effetto sorpresa non è mancato perché Lady Gaga è stravagante ed è l’artista per eccellenza. Niente è lasciato al caso e il vestito indossato ieri per cantare l’inno nazionale americano è ben più che alta moda. I look della pop star fanno sempre parlare, ieri ha emozionato e non solo con la voce, questo era scontato. L’effetto scenico è stato evidente dal suo primo passo e Lady Gaga non ha sbagliato niente. Formale e istituzionale come richiesto dal momento solenne ma l’abito disegnato in esclusiva per lei ha fatto il resto. La maison Schiaparelli, la firma del designer e direttore creativo Daniel Roseberry, un abito che passerà alla storia, che sarà l’icona della moda 2021. Non dimentichiamo di certo il momento storico reale, il nuovo capitolo iniziato ieri per gli Stati Uniti d’America ma il valore dell’abito di Lady Gaga è forte, il simbolismo è evidente.

IL VESTITO DI LADY GAGA DAI COLORI AI SIMBOLI

La parte superiore di cashmere blu perfetta per fare da sfondo alla spilla oro, alla colomba della pace che volta in alto, il simbolismo per eccellenza, una nuova luce per gli americani. La gonna ampia, rossa e la scelta dei due colori è l’unione, è la bandiera degli Stati Uniti d’America.