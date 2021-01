Come sta Gabry Ponte dopo l’intervento al cuore: il suo primo messaggio

L’intervento al cuore di Gabry Ponte è andato bene, il dj aveva avvisato i fan, gli amici, tutti, sul profilo social, spiegando che il giorno dopo sarebbe entrato in sala operatoria e la motivazione. Nelle ore successive tutti attendevano sue notizie, un messaggio che è arrivato appena Gabry Ponte è uscito dalla rianimazione. Già dalle sue prime parole la positività che ha sempre mostrato arriva e tranquillizza tutti: “Eccomi ragazzi!”. Gabry è provato, lo scrive prima che qualcuno lo pensi. Quei tubicini sono solo una minima parte di quanto sia stata dura l’operazione al cuore appena subita. Aveva già trovato le parole giuste per spiegare a tutti che il suo cuore non andava più a tempo, che per un problema congenito sapeva che prima o poi sarebbe arrivato il momento dell’operazione. Altre parole arrivano per spiegare con chiarezza che va tutto bene ma che è stata dura e che adesso ha bisogno di un po’ di tempo.

GABRY PONTE IN OSPEDALE RINGRAZIA TUTTI PER L’AFFETTO

“Un po’ provato ma felice, l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE vi voglio bene!! vi aggiorno presto” ha scritto nel suo post. E’ in reparto, sta bene e adesso ha bisogno dei giorni necessari per riprendersi, per tornare più in forma di prima.

Non poteva attendere oltre, doveva informare i follower, chi lo segue da sempre, delle sue condizioni di salute. Tutti sapevano però che dopo l’intervento è necessario trascorrere del tempo in rianimazione. Il peggio è passato e Gabry Ponte ha gestito tutto nel migliore dei modi, senza interviste, con un rapporto diretto con il suo pubblico, chiedendo a tutti energia positiva che gli è arrivata tutta.