Emilio Munda incontra gli allievi della Sing&Song Home Studio e racconta di “Siamo Venere contro Marte” (Foto)

Gli allievi della Sing&Song Home Studio scuola di canto Campana, hanno incontrato ieri sera attraverso un incontro a loro dedicato online, Emilio Munda, produttore e autore per importanti artisti italiani. Emilio Munda si è raccontato a loro con grande generosità e umiltà. Una serata all’insegna della passione per la musica che ha lasciato tutti gli allievi della Sing&Song Home Studio emozioni vere. Due volte podio al Festival di Sanremo, nel 2019 e nel 2020, autore per Il Volo, Francesco Renga, Michele Bravi, Nina Zilli, Nomadi, Umberto Tozzi, Valerio Scanu, Gemelli Diversi, Dear Jack, Sivia Mezzanotte ecc., è un artista completo.

EMILIO MUNDA AUTORE DI VENERE CONTRO MARTE

Tante le domande dei ragazzi che hanno partecipato all’incontro con l’autore, avrebbero parlato con lui per ore. I loro sguardi attenti e i loro occhi sognanti come quelli di chi trova il coraggio per insistere e realizzare il proprio sogno. Emilio Munda ha raccontato di non avere mai pensato di fare l’autore, sin da piccolo infatti sognava di fare il batterista ma poi si è reinventato, ha colto delle occasioni e non si è mai arreso fino a quando sono arrivate tante soddisfazioni.

La canzone “Musica che resta” podio a Sanremo, scritta in collaborazione con altri autori per “Il Volo”, e tante altre collaborazioni importanti, ma non sono per lui un traguardo finale, sono un inizio sempre nuovo per continuare e per non arrendersi. Progetti sempre nuovi e moderni, l’ultimo a cui tiene tantissimo è con gli artisti emergenti Xonous e Sherdana, due nomi che nascondono la loro vera identità, ma tutti hanno fatto centro con questo bellissimo brano di Emilio Munda.

“Venere contro Marte” è un brano dal groove mozzafiato, giovane e moderno. Era necessaria una ventata di freschezza per iniziare bene in musica il 2021. Il brano racconta della ricerca di sé stessi negli occhi degli altri. “Siamo Venere contro Marte”, cantano nel brano Xonous e Sherdana, un testo intenso e ricco di significato come del resto tutti i testi che scrive Emilio Munda.

I progetti giovani vanno sostenuti soprattutto quando si tratta di brani così interessanti e scritti da autori come Munda. Ascolta il brano, guarda il videoclip ufficiale e iscriviti al canale di Xonous e Sherdana

di Claudia Cappabianca