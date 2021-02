Gaia a Sanremo 2021 con Cuore Amaro: testo e significato

Dopo il grande successo avuto dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Gaia è pronta al debutto sul palco del Festival di Sanremo. La cantautrice italo brasiliana calcherà l’Ariston il il brano intitolato Cuore Amaro. E’ una di quelle canzoni che entra subito in testa, il sound è infatti quello a cui la Gozzi ci ha già abituati, perfetto per ballare e cantare. Un ritornello che entra quindi subito in testa e che sembra già pronto ad essere tra i più suonati in radio tra i Big di questo Sanremo numero 71. Scopriamo il significa e il testo di Cuore Amaro, la canzone di Gaia.

Sanremo 2021, il significato di Cuore Amaro: il brano con cui è in gara Gaia Gozzi

Di cosa parlerà Cuore Amaro? Tanto per cominciare non sarà una canzone d’amore. E’ stata la stessa Gaia a spiegare che quel cuore amaro è proprio il suo. Un brano di nuove consapevolezze che parla di pazienza e tenacia e di quanto la cantautrice abbia dovuto lottare con il suo cuore per arrivare a essere finalmente quello che ha sempre sognato. L’ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi racconta infatti un vero e proprio flusso di immagini tra un sound coinvolgente e pure sensuale. Una crescita non solo professionale ma pure di tipo personale e di tutto quello che il suo cuore amaro ha dovuto vivere e affrontare per arrivare ad oggi.

Qui vi parliamo del duetto scelto da Gaia per Sanremo 2021

Sanremo 2021, il testo di Cuore Amaro di Gaia

CUORE AMARO

di G. Gozzi – J. Ettorre – D. Dezi – G. Spedicato

Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Frenetik&Orang3 Sartoria Musicale – Milano – Roma

Fedele ai miei sogni Senza paura poi di cadere Fedele ai ricordi Ricadere Benedico gli errori più grandi Perché ho fatto di peggio più tardi Io volevo soltanto portarmi La giungla tra questi palazzi Sotto una lacrima che bagna tutta la città Strada di arterie che ritorna da me Ma il mio cuore è amaro Un disordine raro Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro Ora ci vedo chiaro Ora ci vedo chiaro Mani radici sole sulla schiena Parole pioggia che mi disseta A volte mi sveglio la sera E strappo pensieri di seta Foglia nuda per strada Luna chiara nirvana Quella che ho dentro è una notte lontana Quella di chi non sa tornare a casa Sotto una lacrima che bagna tutta la città Strada di arterie che ritorna da me Ma il mio cuore è amaro Un disordine raro Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro Ora ci vedo chiaro Ora ci vedo chiaro Il mio cuore è amaro Un disordine raro Sa di un giorno lontano questo cuore amaro Ora ci vedo chiaro Ora ci vedo chiaro Il mio cuore è amaro È un disordine raro Sa di un giorno lontano questo cuore amaro Ora ci vedo chiaro Ora ci vedo chiaro Anche se mi resta Sulla pelle l’ultima Goccia di tempesta Ormai non mi interessa Sei il mio cuore amaro Un disordine raro Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro Ora ci vedo chiaro Ora ci vedo chiaro Il mio cuore amaro Un disordine raro Sa di un giorno lontano questo cuore amaro Ora ci vedo chiaro Ora ci vedo chiaro

Che ne pensate del brano che Gaia ha deciso di portare a Sanremo 2021?