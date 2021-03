Antonella Ferrari ospite stasera a Sanremo 2021: lei è più forte della malattia

Antonella Ferrari sarà sul palco di Sanremo 2021 pronta a dare ancora una volta forza a chi come lei deve affrontare la vita di tutti i giorni contro una malattia come la sclerosi multipla. La forza, il sorriso, il coraggio e le stampelle colorate, sono i suoi segni distintivi ma in tanti la ricordano tra i protagonisti della soap Centrovetrine. Poco fa sul suo profilo Instagram Antonella Ferrari ha postato la sua stampella a fiori, decorata per l’occasione: “Una stampella che festeggia Sanremo 2021. Evviva i fiori!”. Ai suoi fan anticipa che questa sera la vedremo sul palco del teatro Ariston con un abito spaziale, un abito di Antonio Riva. Più di tutto l’attrice e scrittrice porterà un estratto del suo spettacolo teatrale “Più forte del destino”. Antonella ha dovuto abbandonare la carriera di ballerina a causa della malattia, ha dovuto rinunciare al suo sogno ma non al mondo dello spettacolo.

ANTONELLA FERRARI A SANREMO 2021

Ha iniziato a studiare recitazione, ha iniziato con il teatro per poi debuttare in Centovetrine e proseguire nella soap per anni. L’abbiamo vista anche in tv in fiction e serie tv; al cinema nel film di Pupi Avati Un matrimonio e poi il suo sogno si è realizzato con la tournée di “Più forte del destino”, il suo spettacolo.

Un sogno interrotto di nuovo dalla pandemia ma che porta avanti perché è suo, perché prende il titolo dal libro scritto nel 2012. Tra le pagine di quel libro Antonella racconta la sua vita con la sclerosi multipla. Lei non si è mai arresa, nonostante tutto, ha cambiato strada, ha realizzato i suoi nuovi sogni. La malattia ha condizionato tutta la sua vita ma stasera avrà ancora una volta la responsabilità di dare coraggio agli altri, non solo a chi si trova ad affrontare la sua stessa malattia.