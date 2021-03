Miracolo Irama a Sanremo 2021: è sul palco solo in video ma scala la classifica

Più che chiedere il permesso agli altri BIG in gara e alle case discografiche forse, il permesso andava chiesto ai membri dell’orchestra, visto che nel video di Irama li vediamo vestiti nei modi più improbabili! Battutacce a parte, sapevamo che questo Sanremo 2021 sarebbe stato il Festival delle prime volte, delle cose mai viste prima. Ed è capitato anche che Irama, subisse la “punizione” o forse il provvedimento, è il giusto termine…Il provvedimento che arriva nel momento in cui entri in contatto con una persona positiva: scatta la quarantena per cui Irama, anche se negativo al tampone, difficilmente salirà su quel palco. Visto come stanno andando le cose, potremmo pensare che forse, per una finalissima se sabato Irama risultasse negativo, potrebbe anche salirci su quel palco.

Irama non c’è sul palco ma il video spacca: vola in classifica a Sanremo 2021

Il miracolo di Irama è stato fatto. Amadeus ha ben sfruttato l’effetto attesa, da capire poi quanto sia stato utile, e l’esibizione del cantante è andata in onda per ultima. Quanti avranno resistito fino all’una per vedere Irama sul palco in un video delle prove? Difficile a dirsi.

Ma su una cosa tutti concordano questa mattina, visto che Irama ha scalato la classifica, conquistando il secondo posto di quella parziale con i 13 Big e piazzandosi nella top 5 di quella generale: escluderlo sarebbe stato un vero peccato. La genesi del tuo colore merita a quanto pare, almeno per la giuria demoscopica, quasi il podio. Per cui Amadeus ha fatto benissimo a trovare questo metodo. Ecco forse, sapendo che sarebbe potuto capitare, tutti i cantanti avrebbero potuto registrare un video, consci del fatto che poteva essere quello della loro esibizione, non solo una prova. Ma a quanto pare chi doveva pensarci prima, era troppo impegnato a gonfiare i palloncini.

Irama sarà di certo felicissimo per il risultato di questa prima serata ma allo stesso tempo amareggiato: live forse, avrebbe fatto ancora meglio, o forse no…

