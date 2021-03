Il motociclista che ha salvato Ibrahimovic e Sanremo 2021 racconta tutto

Ibrahimovic ieri sera non ha fatto una gran figura arrivando tardi sul palco di Sanremo 2021 ma il motociclista che l’ha salvato esiste davvero. Si chiama Franco e ha raccontato tutto su Radio Monte Carlo nel programma Bonjour Bonjour. Ibra ha fatto saltare la scaletta ieri sera, ha rivoluzionato un po’ tutto perché non era con gli altri dietro le quinte ben prima che iniziasse la terza serata di Sanremo. E’ così che si fa, si arriva in anticipo, si controlla tutto, ci si rilassa per quanto è possibile e poi si va sul palco ma il calciatore non aveva pensato che la vita è fatta anche di inconvenienti. Il traffico a causa di un incidente ha bloccato la sua corsa verso Sanremo ma un motociclista l’ha salvato: Franco ha risolto il problema di Zlatan e Amadeus.

IL MOTOCICLISTA CHE HA ACCOMPAGNATO IBRA A SANREMO SPIEGA COME E’ ANDATA

Fermo anche lui nel traffico ha visto un van nero con due persone e uno gli sembrava proprio il calciatore. Sembra sia stato lui ad offrirgli il suo aiuto: “Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie” le ha detto che stava accompagnando Ibra al festival ma lei ovviamente non gli ha creduto. Ha guidato lui nonostante volesse farlo Zlatan: “Non avevo mai preso l’autostrada in moto” e la sua fortuna è stata quella di andare a prendere l’autostrada ad Albenga, c’erano poche auto ed è stato semplice.

“Ibra è stato carinissimo, è una persona squisita. Mi ha chiesto come posso ringraziarti, mi ha detto che mi manderà la maglia. Non sono riuscito a fare una foto perché quando siamo arrivati lui era di corsa, è sceso dalla moto ed è entrato subito all’Ariston”. Grazie a Ibra il matrimonio di Franco è salvo, aveva detto la verità.