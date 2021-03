Achille Lauro quarto quadro con Fiorello: tutti pazzi dell’esibizione (VIDEO)

Alla quarta serata del Festival di Sanremo 2021 finalmente abbiamo capito, perdonateci il ritardo, il filo logico che lega i quadri di Achille Lauro che ha scelto di esibirsi con i suoi brani, raccontando ogni volta qualcosa di diverso. “Dio benedica chi se ne frega” era una sorta di titolo per il quadro della quarta serata di Sanremo 2021 che ha visto tra l’altro Fiorello protagonista. Un tocco diverso dal solito che a quanto pare ha infiammato il pubblico a casa, mai così entusiasta per l’esibizione di Lauro, forse anche perchè questa volta il cantante si è esibito su due dei suoi brani più amati. Me ne frego, appunto e Rolls Royce. Una esibizione convincente, che però ci ha ricordato molto quello che lo scorso anno Achille aveva fatto a Sanremo in quanto ospite tra i BIG, ecco forse in generale, ci si aspettava davvero di più da lui. Ma manca ancora la finale, il quadro di questa sera e forse ci sarà un super colpo di scena.

Sanremo 2021 quarto quadro di Achille Lauro con Fiorello: il video

Le immagini stanno impazzando sui social, il video di Achille Lauro ha conquistato davvero tutti anche per la super prestazione di Fiorello, anche lui alla sua migliore serata in questo Sanremo 2021 complicatissimo davvero per tutti.

L’intro del quadro di Achille Lauro: Dio benedica chi se ne frega

Sono il Punk Rock.

Icona della scorrettezza.

Purezza dell’anticonformismo.

Politicamente inadeguato.

Cultura giovanile.

San Francesco che si spoglia dai beni,

Elisabetta Tudor che muore per il popolo.

Giovanna D’Arco che va al rogo.

Prometeo che ruba il fuoco agli dèi.

Sono un bambino con la cresta,

Un uomo con le calze a rete,

Una donna che si lava dal perbenismo e si sporca di libertà.

Sono l’estetica del rifiuto,

Il rifiuto dell’appartenenza ad ogni ideologia.

Sono Morgana che tua madre disapprova.

Contro l’omologazione del “si è sempre fatto così”.

Sono Marilù.

Dio benedica chi se ne frega.

Un estratto video delle esibizioni , con il quadro che ha visto anche Fiorello protagonista

Il video completo sul link che trovate qui

Vi ricordiamo che il video completo può essere visto su RaiPlay