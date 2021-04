Alessandra Amoroso: il concerto drive in con i lavoratori dello spettacolo è un successo

Ieri 7 aprile alle 19, Alessandra Amoroso e la sua band erano fuori dal Palazzo dello Sport di Roma. Un concerto in drive con un pubblico costituito da soli lavoratori dello spettacolo, i tecnici e gli assistenti della cantante. Chi ha presalvato nei giorni precedenti i nuovi brani di Alessandra, Piuma e Sorriso Grande, ha avuto la possibilità di seguire il concerto in streaming in contemporanea attraverso la piattaforma A-Live. Un vero ritorno in tutti i sensi per l’Amoroso che fa crescere nei fan la voglia dei live. Tra grandi successi e la presentazione dei nuovi singoli, Sandrina ha regalato emozioni ed energia anche attraverso uno schermo o dal finestrino di un’automobile.

Con questo speciale live in drive in, Alessandra Amoroso ha posto nuovamente una grande attenzione sui lavoratori dello spettacolo. “Amore non solo verso un pubblico fedele ma anche verso chi mi aiuta facendo in modo che la musica prenda forma, alzando il volume, accendendo le luci, portando una quasi casa in giro e prendendosi cura di quello che accade intorno. Tutto questo lo abbiamo fatto grazie alla musica e dunque grazie a chi è venuto qui. A me esplode il cuore della gioia” ha affermato Alessandra sul palco allestito fuori dal Palalottomatica della capitale. L’Amoroso ci ha tenuto a nominare tutti i suoi collaboratori a fine concerto che, dalle loro automobili sotto al palco, suonavano il clacson alla fine di ogni canzone. Un nuovo modo di applaudire per un nuovo modo di esibirsi dal vivo.

Il ritorno di Alessandra Amoroso: Piuma e Sorriso Grande in vetta alle classifiche

Durante il concerto in streaming, Alessandra si esibita con i suoi brani più famosi: da La stessa ad una nuova versione di Comunque andare, fino a Fidati ancora di me, l’immancabile Immobile, Forza e coraggio e tante altre. Alla conclusione del live, l’Amoroso ha poi cantato le nuove canzoni Piuma e Sorriso Grande, quest’ultima in anteprima assoluta prima dell’uscita ufficiale di oggi. Inutile dire che i due brani sono già in vetta alle classifiche. Un grande ritorno che la Big Family aspettava da tempo.

Ecco un video direttamente dal concerto Amoroso Drive In:

Mi sento innamorata di questa vita e resto in strada a cantare. #SorrisoGrande, a mezzanotte. 🦢 #AmorosoDriveIn pic.twitter.com/cFZrMB3aa6— Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) April 7, 2021

Migliaia i commenti sui social da parte dei fan che hanno seguito con piacere questo evento e con la speranza di poter tornare presto a sentire musica dal vivo, sotto quel palco.