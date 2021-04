Amoroso Day, il ritorno di Alessandra con due canzoni gemelle tra buio e colori

Oggi, martedì 6 aprile, è l’Amoroso Day! Alessandra è pronta al grande ritorno dopo i successi di Karaoke con i Boomdabash e Pezzo di cuore con Emma. La cantante sarà protagonista dell’artista day del Corriere della Sera e Radio Italia ed ha già annunciato il lancio di due nuovi singoli. Piuma uscirà mercoledì 7 e Sorriso Grande uscirà giovedì 8. Questi brani sono due canzoni gemelle, una non può esistere senza l’altra ha spiegato la stessa Alessandra Amoroso. E’ proprio per questo che l’artista salentina ha scelto di lanciare i singoli uno di seguito all’altro. Due canzoni che sono nate prima del lockdown e si sono sviluppate dopo, come ha raccontato Sandrina a Il Corriere della Sera.

Alessandra Amoroso Day, Piuma e Sorriso Grande sono i nuovi singoli: “Una non può esistere senza l’altra”

Presto la Big Family di Alessandra Amoroso potrà finalmente ascoltare Piuma e Sorriso Grande. La cantante ha già dato qualche piccolo spoiler tramite i social network. Ma a proposito dell’uscita quasi in contemporanea dei due nuovi brani, Alessandra ha spiegato alla testata: “Avevo l’esigenza di raccontarmi e una non può esistere senza l’altra. Si andrà ad ascoltare ma soprattutto a vedere perché ho deciso di fare dei video che rappresentano un corto di questo periodo della mia vita e che probabilmente è molto molto simile alla vita di tanti altri”. In Piuma vedremo l’Amoroso con i capelli grigi come il periodo che ha voluto raccontare, in una casa, con elementi che fanno parte della sua vita e della sua quotidianità, compreso il suo cane Pablo. Sorriso Grande è invece è il ritorno del colore.

Alessandra Amoroso, l’evento in streaming con i fan e per i lavoratori dello spettacolo

Il lancio dei due nuovi singoli non è l’unica novità per Alessandra Amoroso. L’artista, infatti, farà un evento in streaming il 7 aprile insieme ai fan che hanno presalvato Piuma e Sorriso Grande. Sarà fuori da un palazzetto di Roma e canterà per loro. L’unico pubblico presente sarà composto dai collaboratori della cantante. Altra attenzione di Sandrina sui lavoratori dello spettacolo in un momento di grande difficoltà.