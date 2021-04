Lutto per la musica: è morta Milva

Lutto nel mondo della musica oggi. Se ne va una delle più grandi artiste italiane. L’addio è per Milva. L’annuncio della morte di Milva è stato dato pochi minuti fa. Per tutta Italia resterà per sempre La “Rossa”. Rossa come la sua famosa fulgida chioma di capelli ramati, è morta a 82 anni: da tempo aveva perso la coscienza del tempo e della memoria, viveva nella casa di via Serbelloni, pieno centro di Milano, con la fida segretaria Edith e l’affetto incondizionato della figlia, Martina Corgnati, critica d’arte.

Dalla prima volta in cui la cantante ha fatto parlare di lei sono passati esattamente 60 anni. Era il Festival di Sanremo del 1961, e di lei si parò moltissimo per il gestaccio fatto all’indirizzo della collega Betty Curtis. Due anni dopo, nel 1963, dopo esser stata esclusa dalla giuria, aveva manifestato tutta la sua disapprovazione, di certo non le mandava a dire. Milva ha calcato il palco dell’Ariston per ben 15 volte, in due occasioni poi è stata ospite.

Addio a Milva: lutto nel mondo della musica italiana

Nata il 17 luglio del 1939 sotto il segno del Cancro, Maria Ilva Biolcati, nota semplicemente come Milva, è stata una delle cantanti più amate e allo stesso tempo discusse nell’Italia degli anni Sessanta e Settanta. Milva ha studiato canto a Bologna e si mette in mostra nei locali notturni dove si esibisce con il nome d’arte di Sabrina.

Nel 1965 e diventa una vera e propria icona della musica leggera tedesca e di quella francese e continua il suo successo anche in Italia.

Purtroppo a causa dei problemi di salute che l’hanno colpita nel corso degli anni Milva ha dovuto lasciare il mondo dello spettacolo e della musica. La vita di Milva è stata caratterizzata anche da un altro momento drammatico: la morte del padre di sua figlia, ucciso mentre era in macchina. Il suo primo marito era morto a causa di una brutta malattia mentre il secondo compagno, Mario Piave (all’anagrafe Domenico Serughetti), è stato invece assassinato mentre era a bordo della sua automobile.

Tra i brani di successo di Milva possiamo ricordare Le Aquile, Uno come noi, Bist Du Bei Mir, Alexanderplatz, Tre sigarette, La filanda, Dicono di me…La lista è davvero lunga e fatta di grandi successi che resteranno per sempre nella storia della musica italiana e non solo.