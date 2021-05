Emma riparte con il suo Fortuna Tour: le date annunciate sui social

La musica riparte e gli artisti pian piano annunciano le date dei tour che sembrano ripartire da questa estate. Con la speranza che si possa fare tutto, sempre mettendo la salute al primo posto e non dimenticandoci che è LAVORO per migliaia di persone, la musica torna live. Emma annuncia via social che sono state già stabilite alcune delle date per recuperare il suo Fortuna Tour e spiega anche quelle che saranno le modalità per comprare i biglietti e gli eventuali rimborsi per chi li aveva acquistato lo scorso anno.

“Sono confermate nel mese di giugno le date di recupero del mio Fortuna tour” ha scritto la cantante sui social. Ma vediamo i dettagli.

Emma riparte con il suo fortuna tour

Le parole di Emma sui social:

Vi aspetto a braccia aperte Sono felice di confermarvi il 6 Giugno all’Arena di Verona. La capienza covid verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. F&P appena possibile comunicherà sul proprio sito la divisione degli spettatori sulle date. Attraverso un software che permette l’analisi della geolocalizzazione dei biglietti venduti, avranno la priorità di accesso alla data del 6/06 gli spettatori provenienti dalle regioni più distanti.

Le prime specifiche:

3 GIUGNO 2021 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria 12 GIUGNO 2021 – Taormina – Teatro Antico.In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 12 e il 13 giugno. 19 GIUGNO 2021 – Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica.In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 19 e il 20 giugno. 23 GIUGNO 2021 – Milano – Carroponte. In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 23, il 24 e il 25 giugno. Le date di recupero dei concerti di Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Bari si svolgeranno nel mese di luglio 2021 e le venue verranno comunicate entro il 15 maggio 2021.

Emma spiega poi le modalità: