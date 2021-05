Ariana Grande ha sposato Dalton Gomez, il matrimonio celebrato nella casa della star

Matrimonio in gran segreto per Ariana Grande e Dalton Gomez, nessuna ha visto foto delle nozze ma il portavoce della star ha confermato. E’ al magazine People che avrebbe raccontato tutto riferendo che alle nozze di Ariana Grande c’erano solo una ventina di persone, che la cerimonia si è svolta nella casa di lei e che gli sposi e le rispettive famiglie non potrebbero essere più felici. E’ TMZ a riportare che il matrimonio si è tenuto a Montecito in California lo scorso fine settimana. Il luogo scelto per pronunciare le promesse non è casuale perché Ariana Grande e suo marito adorano quel posto, adorano la bellissima casa della cantante.

IL MATRIMONIO DI ARIANA GRANDE E DALTON GOMEZ SENZA FOTO

Di certo le foto ci sono ma nessuno le ha viste, sono private e chissà se resteranno tali o dobbiamo solo attendere per vederle pubblicate. Ariana aveva condiviso con i suoi follower l’emozione del fidanzamento, non sono passati molti mesi, era dicembre dello scorso. Le foto con l’anello e la promessa che si sarebbero amati per sempre e anche di più.

Era quello l’annuncio delle nozze e così Dalton in un anno le ha rubato del tutto il cuore. La coppia ha trascorso insieme il periodo della pandemia e questi mesi sono stati fondamentali per maturare la decisione di sposarsi. “Non potrebbero essere più felici” è il commento di una fonte che conosce bene la coppia.

Dalton Gomez ha 25 anni ed è da un anno che entrato nella vita della Grande, solo un anno e sono già marito e moglie. Si sono conosciuti grazie al lavoro di lui perché la cantante era in cerca di una casa e Dalton l’ha colpita facendogliela acquistare quasi a metà prezzo. Attendiamo almeno qualche dettaglio in più del matrimonio e prima o poi le foto degli sposi.