La semplicità di Arisa a casa con i genitori tra pecore, galline e pasta fatta in casa

Arisa sta per tornare sul palco, sta per partire con il suo tour Ortica Special 2021 e mentre pensa se tornare o no con Andrea Di Carlo, è tornata a casa dai suoi genitori. Dopo l’impegno a Napoli ha preso il treno ed è tornata nella sua adorata Basilicata e soprattutto nel suo mondo dove è cresciuta tra pecore, galline, tanto verde e cose buone e sane da mangiare. “Che bella casa” commenta Arisa mostrando quel suo mondo che è fatto di cose semplici. Con la sua mamma prende le uova appena fatte dalle galline che prima Arisa ha salutato con tanta allegria, poi mangia i gelsi appena raccolti dall’albero, li mostra perché pensa che molti non conoscano questo frutto così semplice e dolce. La mamma la rimprovera, dovrebbe mostrare le cose con più cura ma Arisa non ha dubbi che le cose brutte siano anche le più buone, le migliori.

ARISA SI RIPOSA E RILASSA A CASA DEI GENITORI PRIMA DI PARTIRE CON IL SUO TOUR

Con le uova freschissime la mamma le prepara la pasta fatta in casa. E’ dolcissima la mamma di Rosalba mentre confida che basta solo un po’ d’amore e di buona volontà e lei ha messo tutto per preparare un bel pranzo per sua figlia. Non la vede spesso anche se la cantante appena può torna a casa, le manca tutto, le manca la semplicità della sua vecchia vita.

Dal 29 luglio parte Ortica Special tour 2021 di Arisa da Cesenatico in Pizza Andrea Costa, è la sua prima e attesissima data. Sarà poi il 30 luglio a Ladispoli, poi il primo agosto a Partanna e il girono successivo a Zafferana Etnea e ancora il 3 agosto a Enna. Un po’ di riposo e poi Arisa sarà l’11 agosto a Sant’Elpidio, il 17 agosto a Reggio Calabria per il festival di Catonateatro e il 26 agosto a Castel di Sangro, infine il 27 agosto ad Ostuni al Foro Boario. Queste le prime date, sperando che ne aggiunga altre.