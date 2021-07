Arisa si diverte in spiaggia prima di tornare a casa da mamma e papà

Arisa continua con il body positivity e pubblica altre immagini in spiaggia, in bikini, al mare, con la sua pancetta così normale, così comune a tante donne. Arisa evita i filtri, certo non pubblica di tutto e anche lei cerca la luce giusta ma non va oltre. La cantante è sempre più apprezzata sui social, paladina di chi è stanca di non riconoscersi nelle bellissime influencer e vip che poi dal vivo magari non sono così perfette come vogliono apparire. Ieri era a Napoli e si è divertita un mondo. Dal Nabilah Luxury Beach ha mostrato la sua giornata ideale al mare tra sole, musica e patatine. Un fisico al naturale che con il tempo ha imparato ad amare. Niente trucchi e niente più inganni, Arisa ha detto addio anche alle punturine sul viso pentita dei ritocchini che non le davano più modo di riconoscersi allo specchio.

ARISA FA IL PIENO DI LIKE CON I SUOI MESSAGGI POSITIVI

“La bellezza di chi sa amarsi” è più o meno questo il contenuto dei messaggi di chi apprezza sempre di più la nuova Arisa. Certo non mancano gli haters, non manca chi le dice che è brutta, che è grassa, ma i fan le chiedono di non dare retta a nessuno, di non dispiacersi dei commenti dei maligni.

“Sei bellissima, ti adoro tutte noi dovremmo prendere esempio da te e non nasconderci per paura del giudizio degli altri”. “Ca Maronna t’accumpagna. Baci da Napoli” scrive Arisa riportando la frase sulla maglietta indossata dopo avere preso un po’ troppo sole. Poi un bel bicchiere di vino bianco e tante patatine in bustina. Per niente Diva e oggi dopo il viaggio in treno verso la Basilicata è già a casa sua, a casa di mamma e papà, felice di tornare figlia, coccolata, questa volta da sola.