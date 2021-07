Anna Tatangelo canta Se, una ballata che ricorda l’amore finito con Gigi D’Alessio (Video)

Anche se Anna Tatangelo finalmente sta dimostrando ciò che desiderava, l’artista che desiderava fare emergere è inevitabile ascoltando “Se“ pensare ad un testo che parla del suo amore finito con Gigi D’Alessio (video). Sarà stata solo una ispirazione o Anna Tatangelo pensa a lui quando la canta, in ogni caso è una ballata che convince. Sembra la canzone perfetta per fare da collante tra Anna di ieri e Anna di oggi e i fan non possono che apprezzare, impossibile non apprezzare la sua voce. Il brano invece può piacere o meno, nessun desiderio di gossip, sono emozioni vissute e ancora vive, si sentono nell’esecuzione live che oggi ha regalato ai follower. C’è chi continua a parlare ancora e solo dei ritocchi, del trucco e delle storie d’amore di Anna Tatangelo e poi c’è un pezzo come questo.

ANNA TATANGELO – ANNA ZERO E’ IL MIGLIORE DELLA SUA CARRIERA

Nel suo ultimo album Anna Tatangelo canta brani che sembrano cuciti addosso a lei, appare libera e questa volta anche libera non solo di esprimersi con la sua vocalità ma anche con le emozioni vissute, raccontando ciò che ha vissuto.

SE – IL TESTO

Stiamo bene

Forse perché adesso non stiamo più insieme

Ma capita che penso a noi certe sere

Già da qualche mese che mi chiedo come sarebbe andata se

Fossi stato più coerente, io più paziente

Se avessimo pensato al presente più che al ‘per sempre’

Se fossi stato più sincero

E io forte come dicevo

Se ti avessi detto: ‘Rimani’

Lo avresti fatto per me?

Se pensarci adesso che non c’è più niente

Non servirà né a me neanche a te

(Non servirà né a me neanche a te)

Destare, farsi male

Lasciarsi e respirare

E poi ricominciare (E poi ricominciare)

Destare, farsi male

Lasciarsi e respirare (Ci siamo persi)

Ritrovare noi…