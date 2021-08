Lite tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, davvero è per Anna Tatangelo?

Indiscrezioni e pettegolezzi raccontano di una presunte lite tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo ma c’è altro perché sembra che i due artisti si siano allontanati per Anna Tatangelo. Appare già strano il litigio tra D’Alessio e Nino D’Angelo, poi il gossip che vedrebbe coinvolta anche l’ex compagna di Gigi, ci sembra davvero troppo. I due cantanti napoletani sono amici di vecchia data, hanno anche condiviso una tournee in giro per l’Italia. Cosa è accaduto di così grave da farli litigare? E’ la rivista Chi a pubblicare le voci che girano nell’ambiente della musica ma qui si tratta di cronaca rosa, la musica non c’entra niente, forse.

E’ NINO D’ANGELO AD AVERE PRESENTATO LIVIO CORI E ANNA TATANGELO

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è finita da tempo, ovvio che entrambi trovassero un altro amore. Il nuovo compagno della Tatangelo è Livio Cori, artista 31enne che Nino ha presentato a Gigi per alcune collaborazioni musicali. Poi è arrivata la relazione tra Anna e Livio. Sarebbe questo il motivo della lite tra Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio, ma perché?

D’Alessio sta per diventare padre per la quinta volta, il suo legame con Denise Esposito è andato ben oltre quello di Anna e Livio. A questo punto i pettegoli iniziano a fare un po’ di conti perché questa presunta lite tra i due cantanti napoletani sembra davvero strana.

Al momento nessuno dei diretti interessati è intervenuto per smentire la notizia: perché è vera o perché troppo assurda per essere commentata?

Solo di recente la Tatangelo è uscita allo scoperto con il suo amore per Livio Cori anche se ha fatto scoprire davvero poco del loro rapporto. Ben diverso il pancione di Denise Esposito, lì c’è tutto un altro progetto di vita che, come è facile immaginare, non ha fatto impazzire di gioia Anna.